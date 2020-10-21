〈陸股盤後〉市場不確定因素多 A股三指回檔收黑

A 股市場缺乏主流題材，整體走勢呈現震盪盤整。A 股在周二反彈後周三 (21 日) 再度回檔下滑。由於美中關係遲遲沒有新一步進展、美國兩黨是否將推出新一波的刺激經濟方案也不明確，此外美國總統大選兩位候選人民調拉近選情陷入膠著，種種因素都讓投資人保守以對。

今日滬深兩市合計成交額達 7062 億人民幣，較前一個交易日上升 400 億人民幣，但仍處於偏低水準。

另一方面中國人行公布 9 月份股市交易數據顯示，上海股市日均交易量為 2831.3 億人民幣，月減 38%，深圳股市日均交易量為 4890 億人民幣，月減 19%，反映出市場觀望氣氛濃厚。

盤面上，量子科技、保險、銀行、民航機場、貴金屬、工藝等類股逆勢上漲，輸配電氣、造船、環保工程、安控、航空等產業跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指小跌 0.09%，報 3325.02 點；深證成指下滑 1%，報 13467.91 點；創業板指下跌 1.46%，報 2700.53 點。

北向資金進出方面，周三北向資金賣超人民幣 69.22 億元，其中滬股通賣超人民幣 20.2 億元，深股通賣超人民幣 49.02 億元。北向資金已連續 6 個交易日賣超，合計賣超人民幣 136.68 億元。

產業消息

量子科技成為未來中國產業政策重心，利多題材連續第二個交易日發酵，浩豐科技、藍盾股份紛紛漲停、科大國創飆漲 16.6%、宏達新材大漲 6.4%)、國盾量子大漲 5.1%。

雙十一開跑，今年雙十一最大亮點就是網路直播銷售，法人預期今年天貓雙十一將有 8 億用戶參與，而網紅概念股成為今日資金追逐標的，因賽集團、宣亞國際雙雙漲停、萬里馬大漲 3.8%、天龍集團大漲 3.3%。

法人觀點

中金公司指稱儘管市場擔心貨幣政策可能會逐步緊縮，但貨幣政策只是走向正常化。目前中國經濟復甦趨勢是較為明確，因此股市後續仍有上漲空間，投資人不宜過度悲觀。

中金公司表示整體來看，目前中國經濟成長形勢和企業獲利可能持續反彈，而包含估值壓力、政策退出等紛擾只是短期影響。另一方面 CPI 整體偏低迷的情況下，政府政策大幅緊縮的機會不高，A 股中長期的利多因素並未改變。

