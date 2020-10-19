壽險前9月保費懸崖略見收斂 投資型保單單月買氣回升最帶勁

壽險公會今 (19) 日發布今 (2020) 年前 9 月壽險業業績統計，初年度保費 6057.04 億元、年減 30.1%；其中，傳統型商品初年度保費收入年減 30.7%、投資型保單初年度保費年減 28.4%，三項數據都比 8 月略為下降，顯示保費懸崖壓力略為收斂，其中又以投資型保單單月買氣回升最帶勁。

據壽險公會統計，壽險業前 9 月總保費收入達 2 兆 2505 億元元，較去年度的 2 兆 4400 億元、減少 7.8%；其中，初年度保費收入 6057.04 億元，較去年度 8671.21 億元、大舉減少 30.1%，不過比起前 8 月的年衰退幅度達 31.6% 再度見到下降，惟仍未降到前 7 月的 30% 以下。

壽險公會表示，年初及年中兩度調降保單責任準備金利率、利變型保單宣告利率走低，已經掀起一波傳統型保單買氣不佳，加上保險新制上路後，進一步致使傳統型商品銷售力道減弱，另外，因疫情影響，都使初年度保費不振。

投資型商品同樣也受疫情衝擊，又因金管會對目標到期債券基金投資型保單祭出新措施，影響投資型保單業績，另外，美國聯準會 (Fed) 年初降息 6 碼也衝擊美元保單銷量，因此前 9 月投資型初年度保費收入，年減 28.4%，不過相較於前 8 月年減幅度高達 34.2%，可以看出 9 月單月投資型保單買氣明顯提升。