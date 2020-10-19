〈2020百貨周慶〉微風精品珠寶熱銷 首波優預期

微風集團今年第一波周年慶由微風廣場與微風南京領頭開打，微風今 (19) 日表示，由於精品珠寶熱銷，業績年增幅達 8-12% 左右，帶動整體檔期優於預期，更使業績從上半年的衰退轉為持平，預計全年仍可達成長 2-3%、維持年初 305 億元的目標，並未下修；而微風也透露，微風線上購物平台將於 11 月上線，屆時將在站上開賣共 200 個品牌、多達 4 萬款商品。

日前百貨業者表示，今年不少周年慶業績表現普普，關鍵在有沒有精品，精品是今年最大成長來源，顯然有利一向定位精品百貨的微風。

微風指出，第一檔周年慶較預期好，因精品貨源足且給予的回饋夠高，加上國人無法出國，高端客多轉至國內消費所致，微風廣場本館精品業績大增 8-12%，更有 15 位千萬刷手、150 位百萬刷手，以卡地亞、寶格麗等品牌最受歡迎，同時連假期間微風超市也明顯成長。

微風信義區三大店將接棒進行第二波周年慶活動，微風樂觀看待，隨著高端消費湧現，銷售狀況可望較第二波更好。

另一方面，微風積極搭上雙 11 檔期電商熱潮，預計 11 月推出自家線上購物平台，屆時會祭開站慶、網路周年慶，主推業種涵蓋男女精品、家電、童裝精品，以及微風超市，合計達 200 個品牌共 4 萬款商品供消費者選購，並將透過代言人和各種影音廣告擴大宣傳，全力發展宅經濟。

此外，新光三越新天地四大館周年慶也將於本周開打，在台北 101、統一時代百貨台北店陸續結束周慶活動後，可望攜手微風三店再炒熱新一波信義區的消費熱潮。

微風信義區三大館 2020 周年慶祭出 30% 超高回饋、最多獨家商品，其中，微風松高導入頂級英倫專業沙龍學院 STARBRANDS 全台首店，微風信義則主打男女中小型精品包款、以及珠寶飾品，而微風南山則是全新打造出精品童裝樓層，引進六大品牌全系列精品童裝，藉此導入高端親子客群。