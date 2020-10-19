【群益金鼎證券】群益權證週報-聯電還可以追嗎?

美國選舉戰情越演越烈，美中衝突加劇，以國安、人權及軍事化為由對中國企業進行制裁，從華為、TikTok 到近期中國半導體龍頭廠的中芯國際，9 月初就傳出中芯可能遭到美國抵制，10 月 4 日才在港交所正式證實。在港股掛牌 SMIC 的股價從 9 月初就開始一路跌，然而台廠卻在這場貿易戰中受益轉單效應，看來惠台政策已經作為打擊中共的道具。與中芯國際製程相似度最高的聯電 (2303-TW) 來說，股價從 9 月初 22 元漲到中芯確定證實遭封殺後仍然繼續噴出，一個月的時間漲幅將近 50%。上半年由於疫情影響，新產品到下半年才陸續發表，讓晶圓代工廠產能滿載，訂單能見度看到明年第一季，加上中國企業的轉單及急單，價格調漲的空間更高，股價向上的機會還很大，建議等待量縮整理後再買進，天期選擇 60-90 天，價外 10% 的認購權證來操作較合適。另外也可以參考台積電 (2330-TW) 及世界 (5347-TW) 的認購權證。

上週筆者有跟各位投資人提到 ETF 的權證，像是統一 FANG+(00757-TW)，10 月 12 日美股因為財政刺激計畫及蘋果新機即將上市大漲超過 1%，該檔標的認購權證當天漲超過 7%，像是 FANG + 群益 04 購 01(072820)，此檔權證天期都還有 90 天以上，如果投資人對於標的選擇有困難，可以多挑選 ETF 權證來進行操作。四大指數最強的費城半導體創新高後橫盤整理，NASDAQ 指數漲至前波高點小幅拉回，大選將近利多的消息逐漸鈍化，可以利用權證多空操作。

台股上週兩大權值股漲跌互見，10 月 13 日大立光 (3008-TW) 由於華為事件及匯損持續破底，而台積電法說會前夕皆樂觀看待，當日收盤收在歷史新高 462 元; 但是很多投資人在權證方面反向操作，大立光多方權證被加碼了 3,722 萬，而台積電空方權證加碼了 4,882 萬，讓加權指數開始在高檔震盪，加上國安基金宣布退場，加權指數三度挑戰萬 3 失敗，認購權證留倉水位 10 月 12 至 14 日增加了 24 萬張，但在指數上攻失敗後，部分認賠賣出，認購留倉水位緩步下跌，而認售留倉水位皆在 130 萬張上下，顯示市場上投資人還是偏多操作，建議可以在高點鈍化時買進認售權證做空。

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