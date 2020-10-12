【群益金鼎證券】群益權證週報-世紀鋼、上緯控股 月黑風高 居高思危

隨著全球氣候變化劇烈，環境污染及資源耗竭議題越來越被重視，使得能源轉型成為全球政府共同的目標，從金融市場上就可以看到許多標榜永續發展的 ESG 金融商品，像是 ETN、ETF 以及共同基金等，股票市場上當然也是風起雲湧，像是離岸風電指標股的世紀鋼 (9958-TW)、上緯控股(3708-TW)，世紀鋼從今年以來漲幅將近 1 倍，營收隨著下半年訂單陸續出貨，營收也水漲船高，8 月份持續創歷史新高達到 7.07 億，當前政府制定在 2025 年再生能源的占比要提高到 20%，台灣的龍頭台積電(2330-TW) 在今年 7 月率先做出榜樣，承購全球最大的離岸風電開發商在彰化的兩個風場，合約 20 年，這是目前為止簽署規模最大的企業購電契約。顯示風力發電為市場的一個趨勢，對此概念股建議低接高出，否則很容易就被套牢，可以選擇 90 天以上、價外 5-10% 的權證進行買進。

美國選舉不到一個月了，在首場選舉辯論會後，拜登的支持度上升，川普隨後爆出感染武漢病毒，但似乎對選情沒有影響，民調持續落後。隨著選舉將近，川普的動作越來越多，近期反覆無常的紓困方案讓美股上沖下洗，9 月雖然整體呈現弱勢跌破季線，但是 10 月初開始反彈回升，並站回月線，四大指數中費城半導體較強勢，近期有機會挑戰 9 月初的高點。

從權證市場來觀察，10 月 6 日加權指數大漲 155 點，也帶動權證量能回溫至 20 億以上，兩天認購權證持倉水位共增加了 27 萬張，投資人買超第一名的標的為鈊象 (3293-TW)，買超金額達 2,172 萬。中秋過後台股往上變盤，加上台幣持續強勢增加了多頭的力道，加權指數站回月線之上，市值前三大的聯發科(2454-TW) 在 10 月 7 日率先表態，漲超過 5%，讓加權指數由黑翻紅，多方權證也被加碼了 3,637 萬。可以留意 ETF 認購及認售權證，像是元大台灣 50(0050-TW)或是統一 FANG+(00757-TW)進行多空佈局。

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