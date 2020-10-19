

◆盤勢分析

1. 美國財政部公布截至 9 月 30 日的財政年度預算赤字增加 218% 達 3.13 兆美元。美國 9 月零售銷售年增率為 5.4%。上週五美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.47 至 0.39％，美股四大指數短期高檔盤堅。APPLE 下跌 1.40%，台積電 ADR 下跌 1.64%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為 12,500 點至 12,600 點，壓力為 13,031 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 158 點附近，壓力為 170 點左右，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在月線之上並挑戰萬三，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為第三季財報優、第四季展望佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫。

5.5 奈米將成 2330 台積電再顯神蹟的推進器。台積電第三季 5 奈米製程出貨占第三季晶圓銷售金額的 8％，約達新台幣 260 億元，而第四季雖然少了華為海思訂單，但空下的 5 奈米產能已被蘋果包下。預估若蘋果 iPhone 12 銷售暢旺帶動 A14 應用處理器拉貨動能，台積電第四季 5 奈米營收貢獻將站穩 900 億元，約較第三季跳躍成長 2.5 倍。

6. 北美及中國等客戶開始在第四季加大備貨需求，使車用相關晶片出貨步入升溫，這波需求有望一路延續到 2021 年初。在車用客戶拉貨升溫效應下，切入前裝及後裝的 IC 設計廠都有望雨露均霑。法人看好，切入毫米波雷達及車用特殊應用晶片（ASIC）的聯發科（2454）、車用乙太網路 IC 的瑞昱（2379）、先進駕駛輔助系統（ADAS）的偉詮電（2436）及凌陽（2401）、車用 CMOS 影像感測器的原相（3227）及晶相光（3530）等 IC 設計廠都有望搶攻這波車用復甦商機。

7. 蘋果 iPhone 12 新機全球預購火熱，美、中兩大市場人氣爆棚，蘋果緊急追加備貨量，兩大組裝廠 2317 鴻海、4938 和碩大動員，加碼工人返工獎金催產量。鴻海富士康鄭州廠獎金提高近一倍至人民幣 1 萬元（約新台幣 4.3 萬元），和碩旗下昌碩更祭出高達人民幣 1.35 萬元（約新台幣 5.8 萬元）的獎金。

