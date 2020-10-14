螞蟻澄清調查傳聞 稱無承銷自家IPO

周三 (14 日) 螞蟻集團發言人回應媒體報導關於正在接受中國證監會調查，恐涉嫌潛在利益衝突一事。螞蟻集團表示，有關戰略配售基金細節已作完全充分的揭露，集團沒有承銷自己的 IPO，相關基金公司獨立運作。

另一方面螞蟻集團指出目前上市流程正依中、港兩地規定推進中，沒有預設上市時間表，任何關於時間表的猜測都沒有事實依據。

(圖片: AFP)

13 日《路透社》曾引述消息人士指出中國證監會正在調查螞蟻集團 350 億美元上市案中可能存在的利益衝突，這使得螞蟻集團上市日期可能延後。

由於中國近期發行五檔可參與螞蟻集團 IPO 配股的基金，這五檔基金除了可透過自家營運據點申購外，利用支付寶申購是「唯一」第三方管道。該事件在中國金融業掀起軒然大波，外界喻為這是金融科技與傳統金融之戰。

一位不願透露姓名的人士表示，中國證監會已就支付寶在此事件中扮演的角色展開調查。

一名接近主管機關的人士指出，螞蟻集團利用旗下平台 (支付寶) 獨家銷售參與自身股票戰略配售的情況，在產業中無先例，因此這個行為是否造成利益衝突，只能等待主管機關認定。

此外也有投資銀行認為公開募集的基金發行是要事先經過主管機關核准的，所以發行這件事中國證監會已同意，不太可能重新調查，而且這個基金的發行是參與戰略配售，並不參與詢價，所以基金本身沒有問題，主管機關要查的應該是申購「窗口」問題。

