穆迪下調英國債信評級 認為遭疫情及脫歐雙重打擊

評級機構穆迪 (Moody’s) 本週下調英國債信評級，認為英國經濟成長放緩，在疫情打擊及脫歐不確定性之下，經濟實力下滑，並且制度和治理被削弱。

穆迪將英國評級從 Aa2 降低一級至 Aa3，展望穩定。自去年 11 月起，穆迪對英國的展望原本是負面，不過認為新評級之下英國展望已穩定。

英國政府努力遏制第二波疫情，被迫批准額外支出，以保護企業及就業機會。但英國不僅經歷史上最大的單季萎縮，國家債務也已達到 2 兆英鎊 (2.6 兆美元)，占 GDP 的 100% 以上。

穆迪表示，即使在疫情衝擊之前，自全球金融危機以來的生產力持續低迷，以及自 2016 年 6 月脫歐公投之後，溫和的商業投資及與歐盟長期關係的不確定性，都對英國經濟帶來壓力。

英國首相強生 (Boris Johnson) 週五表示，英國應為無協議脫歐的結果做好準備，儘管他並未宣布退出貿易談判，但穆迪認為，英國政府的脫歐方法及談判戰略，無法以可預測和建立信任的方式來管理變革是顯而易見的，無法有意義地在脫歐之後為英國帶來好處。

英國在 2016 年失去全球少數三 A 級評級的地位，並在 2017 年遭進一步降評，原因是雖然在 6 年財務緊縮之下，債務問題並未有效解決。

穆迪指出，「退出歐盟的決定以及無法與歐盟達成貿易協議，加劇了負面的長期結構性問題。」

其餘主要評級機構中，惠譽今年 3 月將英國的評級下調至 AA-，理由是 Covid-19 爆發導致公共財政疲軟。標普將英國被評為 AA 級，是第 3 高投資等級。