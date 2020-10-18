新台幣強升突破28字頭 代工廠面臨龐大匯損壓力

新台幣今年以來強勢升值，本月更觸及 28 元字頭，站上近九年以來新高，市場擔憂，電子代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW)、英業達 (2356-TW) 營收、出貨表現亮眼，但台幣持續走升下，恐面臨龐大匯損壓力，侵蝕獲利。

觀察新台幣匯率走勢，本 (10) 月仍維持年初以來強升走勢，更突破被視為楊金龍防線的 29 元整數大關，上周匯率一度來到 28.6 元兌換 1 美元，直逼當年彭淮南防線 28.5 元大關，創下近九年來新高。

電子代工廠因多以美元計價，若新台幣短時間強勢升值，廠商無法採取有效避險措施因應，恐將承受龐大匯損壓力，以今年第 3 季新台幣匯率走勢，6 月底匯率為新台幣 29.66 元兌換 1 美元，但 9 月底來到 29 元整數關卡，光第 3 季單季，新台幣兌美元升值幅度就達逾 2%。

去年第 4 季五大電子代工廠單季匯損金額就高達 32.6 億元，統計今年上半年，廣達在第 2 季匯損影響下，上半年匯損達 6.8 億元，英業達、仁寶上半年匯損也達 4.84、2.96 億元，僅緯創、和碩上半年累計仍有匯兌利益，分別有 2.56、6.11 億元。

台幣升值易造成電子代工廠出現匯兌損失，甚至吃掉部分換機潮所帶來的營運獲利，主因是代工廠營收大、利潤薄特性，受匯率變動影響大，日前台灣機械公會理事長柯拔希更直言，新台幣升破 29 元，廠商就等於在做白工，也呼應產業特性。

不過，央行總裁楊金龍日前坦言，未來一年內新台幣兌美元匯率 28 元可能是新常態，但他也強調央行會持續維持匯率穩定、市場秩序，對廠商而言，隨匯率波動擴大，也應積極尋找避險工具，如收美元時賣美元，付款時再買回美元支付，或是增加美元負債，都有助減緩新台幣匯兌一來一回所造成的損失。