卜蜂彰化污泥處理進度超前 6/30前可望全部完成

卜蜂 (1215-TW) 對遭不法廢棄在彰化廠的污泥處理進度超前，今 (26) 日已完成清理污泥 350 噸，依進度來看，發言人劉明哲指出，卜蜂預計可提前在 6 月 30 日前完成；未來希望可以讓廢棄物在處理過後，以循環經濟的概念，進入下一階段再次利用。

卜蜂目前對廢棄物減量、循環再利用計畫等，都已經進入策略規劃階段，未來進一步說明細節。

劉明哲指出，污泥案中，彰檢分配卜蜂必須負責處理三塊地，包括芳苑 1、芳苑 2 及埤頭，目前處理進度分別為 75%、95% 及 50%，彰檢原希望卜蜂在 12 月 31 日前清運完畢，但卜蜂將提前於 6 月 30 日完成，且目前重新委託合法的 D 類處理業者，除針對彰化汙泥，也針對卜蜂現有的廢棄物進行妥善處理。

劉明哲指出，處理過程後所留下相關殘渣，處理廠商會將殘渣與當地衛生局確認討論後，做下一階段再運用。

針對經過這次的生產污泥遭處理業者不法棄置事件，卜蜂除思考如何預防再次發生類似之前的情況，也重新思考為相關廢棄物做更積極措施。

劉明哲指出，首先卜蜂從減少廢棄物的產出量開始思考，已經著手研究的從製程中，找到較佳的方式減少廢棄物，同時計畫搭配目前既有的廢棄物處理合作業者，在製造過程的後端，投資新型處理設備，讓廢棄物可以更一氣呵成的在廠區內，處理到另外一型態，並將這些廢棄物的處理型態，轉化成更符合循環經濟精神的再生能源及資源。

同時，劉明哲也指出，針對卜蜂赴花蓮設立種雞、蛋雞案，卜蜂將於 6 月 13 日在鳳林鄉召開說明會。