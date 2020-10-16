〈能源盤後〉英禁串門子 法頒宵禁 原油需求堪慮 但美庫存意外大降 原油小幅收低

週四 (15 日) 交易，原油期貨價格小幅收低，係因新冠疫情導致部分歐洲國家施行防疫限制，引起能源需求恐進一步放緩的擔憂。

但在 EIA 庫存報告上週原油供應量下降程度大於預期後，原油幾乎收復跌幅。

WTRG Economics 能源經濟學家 James Williams 表示，「新冠疫情的消息將持續控制每日的波動。但從長期來看，有很多上行壓力正在形成，因為現在價格不夠高，無法鼓勵能源公司增加油井探鑽活動，以抵銷美國產量的下降。」

他補充說，需求復甦速度可能會比美國生產速度還快。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 8 美分或近 0.2%，收每桶 40.96 美元。

在 EIA 報告前，WTI 原油期貨價格一度落在 39.75 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 16 美分或近 0.4%，收每桶 43.16 美元。

英國也跟上許多歐洲國家的防疫限制，倫敦自週六起各家庭不得進入其他人家，以抑制病毒擴散。德國對聚會人數設限，法國則有 9 個城市施行夜間宵禁。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，「這樣的環境仍非常不利油價，整個歐洲實施了越來越多的防疫措施，需求情況看起來很不樂觀。」

「除非美國在大選前就敲定一些刺激方案，否則油價很難維持在這樣的水準。甚至中期油價偏向下行，除非 OPEC + 跳出來干涉。」

EIA 庫存報告

EIA 週四公布，上週 (10/9 止) 美國原油庫存下降 380 萬桶。上週的數據是增加 50 萬桶。

根據 S＆P Global Platts 的調查，分析師平均預期上週 (10/9 止) 原油供應量下降 230 萬桶。API 週三則公布上週庫存下降 540 萬桶。

ClipperData 大宗商品研究部門主管 Matt Smith 表示，「由於上週 Delta 颶風來襲，導致產量和進口量雙雙大降，儘管戰略石油儲備 (SPR) 持續移轉至商業庫存，石油庫存消耗仍超過預期。」

「儘管煉油活動減少，但颶風也阻礙了石油出口，但比起暴風雨活動，這與維修和經濟狀況不佳比較有關係。」

EIA 數據也顯示，庫新儲油中心的原油庫存當週增加 290 萬桶、汽油供應量下降 160 萬桶、蒸餾油 (含熱燃油) 供應量下降 720 萬桶。

根據 S＆P Global Platts 的調查，分析師平均預期上週 (10/9 止) 汽油供應量下降 180 萬桶、蒸餾油 (含熱燃油) 供應量下降 250 萬桶。

「對蒸餾油的隱含需求突然出現，促使庫存大幅下降，但同時汽油隱含需求降低，則讓消耗量減少。」

11 月交割的汽油期貨價格下跌 1.4%，收每加侖 1.18 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 1.1887 美元。

負責監督成員國減產協議遵循程度的 JMMC 會議預計下週一召開會議。OPEC+ 預計 11 月 30 日和 12 月 1 日召開正式會議。

EIS 週四公布，上週國內天然氣供應量增加了 460 億立方英呎後，天然氣大幅收高。

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 14 美分或 5.3% ，收每百萬 Btu 2.775 美元。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 先前估計，當週天然氣庫存增加 600 億立方英呎。