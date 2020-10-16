合成橡膠市況轉趨健康 台橡揮別谷底營運轉佳

台橡 (2103-TW) 今 (16) 日召開法說，總經理蔡偉強表示，近來天然膠與丁二烯價差擴大，合成橡膠市況轉趨健康，獲利能力也提升，有助推升後市營運。

蔡偉強指出，今年上半年受疫情影響，營收、獲利都面臨原料價格急跌及終端市場需求萎縮帶來的挑戰，海外轉投資公司業績也受市場需求下滑及政府實施封城措施等負面影響，使轉投資收益較去年同期衰退。

從原料市況來看，蔡偉強表示，過去幾年市場上的天然膠產能大量開出，連帶拖累合成橡膠價格，但近來天然膠供需趨穩，價格也回穩，而丁二烯儘管先前受疫情影響價格急劇下跌，但疫情也造成天然膠與丁二烯價差擴大，使合成橡膠市況轉趨健康，獲利能力也提升。

合成橡膠事業方面，蔡偉強指出，中國市場解封後，車市快速復甦，對輪胎的需求成長，也帶動合成橡膠業績表現，抵銷中國以外地區需求嚴重下滑的衝擊。

反觀台橡積極切入的高級鞋材等先進材料事業，蔡偉強表示，今年以來受疫情衝擊相當大，汽車和運動鞋市場需求疲軟，為業績帶來嚴峻挑戰，將努力克服疫情造成的需求下滑。

不過，蔡偉強也再度強調，台橡長期策略方向不變，要轉型為全球性特用化學品公司，透過增加高值化、高獲利應用實現獲利成長，未來特用化學品營收占比要達到 5 成以上。

蔡偉強也看好，疫情帶動大眾健康意識抬頭，有利推升高級鞋材及醫療應用市場需求，將大力推進醫療及衛生用品市場，挹注下一波營運成長動能。