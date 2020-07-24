〈燦坤攻AIOT〉打造集團首家5G物聯網展演場 智慧家電需求營收比重上看6成

3C 連鎖通路商燦坤 (2430-TW) 將旗下內湖旗艦店，打造成全台首個 5G 智慧物聯網 AIOT 展演場，商品事業部總經理李經緯表示，燦坤全台共有 277 家門市，未來都會以旗艦店為範本，陸續進行店面革新，未來全台門市也將導入更多智慧家電，營收將占整體集團 6 成以上比重。

燦坤表示，5G 智慧物聯網 AIOT 展演場中，有 7 成大型家電為物聯網商品，且試營運第 2 天，人流、營業額較上月、去年同期成長 4 成以上，預期新店效益帶動下，動能可望延續至下半年。

據統計，2019 年智慧家庭相關硬體、服務和安裝費用商機 1030 億美元，年複合成長率 11%，估 2023 年商機上看 1570 億美元。燦坤看準智慧家電需求逐步增加，未來全台門市也將逐步導入更多智慧家電，目標集團整體智慧家電營收比重可攀升至 6 成以上。

李經緯致詞指出，重新打造內湖旗艦店，以「智能、電競、新潮體驗」為主軸，在董事長林技典帶領下，燦坤進行 4 大改革，包括積極展店、認真革新，要將旗下 277 家門市陸續進行改裝、加強軟硬體實力，凝聚員工與顧客間的關係，以及打造有效的行銷策略。

行銷策略副總鄧文薏表示，將家電品牌打造成體驗館，如 LG 闢出 AIOT 智慧家庭 LG ThinQ 專區；Panasonic、SAMSUNG 8K 電視等高階家電體驗館等，此外，還有兩大獨家項目，包括電競品牌雷蛇 Razer 筆電首度進駐實體連鎖通路，及 Apple Shop 同時提供產品外，還有進駐官方授權維修中心。