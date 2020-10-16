中國商務部認定美、日、韓、馬企業PPS傾銷

周五 (16 日) 中國商務部公告在經調查後初步認定，原產於日本、美國、韓國和馬來西亞進口的聚苯硫醚 (Polyphenylene sulfide , PPS) 存在傾銷，自 10 月 17 日起，進口商應依據初步裁罰各公司的保證金比率向中國海關提供相應的保證金，其中針對美國公司徵收比率超過 200%。

商務部新聞稿中公布對各公司徵收的保證金比率，對美國的公司徵收的保證金比率均在 200% 以上，針對日本的東麗株式會社等六家公司保證金比率分別在 26.9%～34.5 % 之間，其他日本公司為 69.1%；韓國和馬來西亞的公司也在 20%～40% 範圍。

(圖片: AFP)

聚苯硫醚 (PPS) 是屬於可耐熱達 150℃以上的工程塑料，在中國認定為特種工程塑料。PPS 可用於紡絲纖維、塗料、注塑、合金等，產品廣泛應用在紡織、汽車、電子電器、機械、石油、化工、航天航空等領域。

中國 2019 年主要特種工程塑料產品產量約 6 萬噸，需求量 14 萬噸，自給率不足 50%。而中國特種工程塑料產量 / 消費量佔工程塑料總量的比重均在 2% 左右，與已開發國家超過 10% 的比重相差甚遠。

整體而言，中國特種工程塑料的產業化水準偏低，在實驗階段的多，但實現商業化量產的相對少，而已商業化的產品多數處於中低階水準，產品附加值低。

中國政府指出在十四五期間為配合高科技產業戰略方針，5G、電動車、特高壓等產業將積極發展，特種工程塑料產品需求也將水漲船高，同時也為重點開發與扶持對象。

