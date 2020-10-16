蔚來看俏！無畏今年已漲600% 各家分析師持續喊買Nio

中國電動車廠 NIO (蔚來汽車) (NIO-US) 繼上週摩根大通分析師 Nick Lai 調升評級後，股價上漲 23% 之多，週四又再獲分析師喊買，激勵股價收高 5.9% 至 28.07 美元，站上 52 週新高。

花旗駐香港分析師 Jeff Chung 將 NIO 評級自「持有」調升至等同「買進」，目標價也自 18.10 美元調升至 33.20 美元，因他的研究調查顯示，NIO 近幾週的銷售已經回升。

摩根大通分析師 Nick Lai 認為，中國電動車普及率將在 2020 年至 2025 年間增加 4 倍，因此 NIO 是「高階領域的長期贏家」，他的目標價是 40 美元。

這樣的看法並不孤單，自 6 月以來，NIO 股票已經有 4 次獲升級至「買進」的紀錄。

然而，先前才喊買 NIO 的高盛分析師 Fei Fang 卻改口先喊「持有」，接著就喊「賣出」，他轉為悲觀的理由是股價漲勢太猛，在他喊買過後，NIO 股價已經上漲近 90%。

然而，就算 Fang 喊賣，NIO 也不改其上漲走勢，漲幅擴大到 150%(Fang 喊買迄今)，今年迄今漲幅近 600%，成為市場相當矚目的股票。

除了高盛 Fang 以外，隨著 NIO 股價走漲，反而吸引更多分析師喊買。追蹤的 NIO 的分析師中，約莫 65% 給予「買進」評級。年初 NIO 股價僅 4.02 美元左右時，僅近 15% 分析師喊買。

今年是電動車年，例如特斯拉 (TSLA-US) 股價今年迄今上漲了 435%，使特斯拉成為全球市值最高的汽車製造商。

然而，NIO 和特斯拉這一類電動車股價迅速飆漲，分析師卻很難追上其腳步，即使人人喊買，但目標價卻僅有寥寥數人高於目前的交易價格。