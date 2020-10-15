國際高爾夫品牌客戶大追單 復盛應用產能將連兩季全滿

高爾夫球具及航太零組件廠復盛應用 (6670-TW) 今年 7 月以來營收逐月成長，進入第四季旺季，總經理江慶生今 (15) 日指出，來自客戶端的強勁需求，復盛應用第四季、明年第一季產能全滿，因應新台幣強勁升值，已與客戶端協議動態調整機制應對，有利將匯率因素的損失降至最低。

2020 年新冠肺炎疫情爆發，對台灣高爾夫球具代工業者為相當特殊的一年，第一季為傳統旺季，但受制疫情，供應端生產無法趕上原有訂單，第二季因歐美封城壓抑消費需求，直到第三季疫情才緩和下來，品牌及零售商庫存大幅下降後，台灣代工業者開始接獲追單。

江慶生說，高爾夫屬於戶外運動，參與者並非處於密閉空間，且人身近距離比例不高，是疫情後備受看好的健身項目，疫情稍緩後各球場陸續開放，推升球具品牌廠銷售及拉貨，且吸引女性及青少年的加入，造成後疫情時代的需求急升。

江慶生說，復盛應用在越南廠的擴充案因疫情因素，造成原本在第四季完工的新產能也延後到明年第一季開出。

復盛應用今年的資本支出，在以 13.6 億元購入生產冰上曲棍球靴、滑雪靴、滑冰靴、越野摩托車靴、極限運動鞋靴及相關運動護具的 Minson 公司 85% 股權後，全年資本支出將超越 20 億元。

復盛應用第三季營收 31 億元，由於接獲超乎預期的追加訂單，尤其 8 及 9 月獲追加訂單最多，出貨及入帳時間將落在第四季，推估第四季營收將比去年同期 50 億元成長，並創上市以來新高，營收動能將延伸到 2021 年的 1、2 月。

復盛應用第三季營收 31.01 億元，季增 21.1%，年減 27.73%；前 9 月營收為 92.88 億元，年減 23.32%。