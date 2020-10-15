前8月我國受僱員工數年減2000人 金融海嘯以來首見負成長

主計總處今 (15) 日公布 8 月工業及服務業薪資統計結果，8 月全體受僱員工較上月淨增加 2000 人，不過，前 8 月受僱員工人數平均仍較去年同期減少 2000 人或 0.02%，是金融海嘯以來首見負成長。

主計總處說明，8 月底全體受僱員工人數共 795 萬 1000 人，較上月底增 2000 人或 0.02%，反映疫情對勞動市場的衝擊逐漸緩和，其中，醫療保健業與住宿及餐飲業分別增加 4000 人、2000 人，製造業則減少 4000 人；若與去年同期相比，仍減少 4 萬 3000 人或 0.54%。

8 月批發零售、住宿餐飲業 因辭職、解僱、退休而退出勞動市場者最多

而 8 月因辭職、解僱、退休退出勞動市場員工數共 21 萬人，較上月增加 2 萬 3000 人，又以批發及零售業、住宿及餐飲業均增加 8000 人最多，製造業增加 6000 人次之，反映疫情衝擊。

前 8 月受僱員工人數平均為 794 萬 6000 人，仍較去年同期減少 2000 人或 0.02%，就行業別觀察，住宿及餐飲業減少 2 萬 5000 人，醫療保健業增加 1 萬 3000 人，營建工程業、金融及保險業均增加 6000 人；另製造業減少 1 萬人，其中的機械設備製造業減 7000 人，紡織業減 5000 人，電腦、電子產品及光學製品製造業則增 4000 人，

另外，8 月全體受僱員工經常性薪資平均為 42636 元，月增 0.35%，年增 1.27%，非經常性薪資 8,230 元，月減 35.86%，年減 7.05%，併計經常性薪資與非經常性薪資後，總薪資為 50866 元，月減 8.05%，年減 0.18%。

就行業別經常性薪資變動觀察，航空運輸業因部分業者本月結束減班休息，月增 3.09%，住宿及餐飲業因部分廠商 8 月業績較佳，月增 1.38%。

而前 8 月全體受僱員工經常性薪資平均為 42346 元，年增 1.41%，總薪資 56395 元，年增 1.26%，均創同期新高，剔除物價因素後，實質經常性薪資年增 1.69% 至 41459 元，實質總薪資年增 1.53% 至 55213 元。