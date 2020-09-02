日本UNIQLO八月營收大增3成 酷暑、肺炎帶來需求

日本迅銷 (9983-JP) 週三 (2 日) 公布旗下流行服飾品牌，UNIQLO(優衣庫) 的日本國內門市 8 月份營收 (去年 8 月營收報 2 兆 2905 億日圓)。705 家原有門市及電商 (EC) 營收年增 29.8%，大幅優於 7 月成績的年增 4.4%，也是連續 3 個月出現增長。

8 月日本原有門市的來客數年增 26.0%、連續 3 個月成長，客單價年增 3.0%、連續 7 個月成長。

迅銷股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

直營店 (764 家) 及電商營收增加 29.9%、來客數增加 26.1%、客單價增加 3.0%。新增門市掛零，2 家門市退出。

日本 8 月由於酷暑的緣故，輕盈涼爽的 AIRism 系列商品及 UT 等夏日商品銷售暢旺；適合在家工作穿著、具有良好伸展性的「Smart Pants」，以及居家服飾需求在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下增加；今年 6 月上市、透氣性又更為提升的 AIRism 口罩也大受歡迎，都讓原有門市的營收出現大幅成長。

截至 8 月底，UNIQLO 在日本國內共有 810 家門市 (包含加盟店在內)。受肺炎疫情影響，位於機場內的 6 家門市臨時停業，還有 91 家門市縮短營業時間。

而這些臨時停業、縮短營業時間的門市，也與原有門市、直營門市一併納入當月的計算當中。