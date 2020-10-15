迎接ESG資金潮 永續投資王登場

隨著歐盟承諾加大乾淨能源相關投資、美國民主黨總統候選人拜登表態支持綠色新政，ESG 題材瞬間成為市場寵兒。不僅採用該策略的基金數持續增加，越來越多資金也宣示未來將投資在 ESG 評分較高的公司。ESG 究竟為何？能帶來什麼好處？聚焦於該策略的永續投資王為何是看好 ESG 策略的首選？

1. 什麼是 ESG？為何會有 ESG？

資料來源：「鉅亨買基金」整理。

ESG 分別代表 Environmental、Social 與 Governance。相較於過往投資時只注重大量財務指標與未來獲利預期，ESG 策略更著重於企業的道德面與品質。以社會責任為例，該公司是否不道德的壓榨第三世界勞工？或是涉及歧視女性或是特定人種，都是 ESG 會納入整體考量與評分的項目。ESG 策略的出現，除了全球暖化對人類物種能否延續帶來的危機感外，大量企業不負責任汙染土地、海洋與空氣並賺取大量獲利，引起社會對只重視獲利的企業反撲，也是 ESG 蓬勃發展的原因。

2. 選擇 ESG 有何好處？

根據研究，ESG 評分較高公司有獲利較高、資金成本較低與股價較高等幾個優勢，企業競爭力因此也較高。而這幾個優勢分別來自於，相較於 ESG 分數較低的公司，消費者更偏好分數高的公司，也願意付出更多的錢（像是標榜公平貿易的咖啡或是義美牛奶），產品利潤自然就較高。而 ESG 分數較高的公司除了獲利較好外，公司期望存續期間更長、倒閉機率更低，銀行當然願意用較低利率出借資金。股價除了此類企業品質較佳外，越來越多資金標榜投資在 ESG 高分公司（聚焦於 ESG 策略的資金規模從 2014 年的 18.2 兆美元成長至今年的 40.5 兆美元），自然讓股價更加水漲船高。

資料來源：Global Sustainable Investment Alliance，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/10/13。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. ESG 評分百百種，分散最聰明

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/9/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

看到這，很多人應該認為那就選一檔績效最好的 ESG 基金就好，何必麻煩買一大堆差不多的基金。儘管名稱可能都很相像，但 ESG 基金包山包海，有的比較重視全球暖化與氣候變遷的議題，有的則專精於乾淨能源、電動車等題材，雖然同樣都在 ESG 投資範圍內，但兩者績效卻可能天壤之別。除了投資內容外，ESG 評比標準超過 600 種，每檔基金都採用獨門的計分方式，很難事先知道哪種計分方式最好。因此，我們以股債都有的平衡型與全球大型成長股票的基金當核心，輔以題材較專精的能源轉型與氣候變化基金，以追求較穩定的長期投資機會。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

跟著資金走，搶先佈局好公司

越來越多經理人強調將優先挑選更重視社會責任、環境永續的「好」公司，假設資金成長速度不變，採用 ESG 策略的資金將於 2028 年突破 100 兆美元。大量資金將推升 ESG 分數較高公司股價，投資佈局要趁早。

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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