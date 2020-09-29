鉅亨買基金狂歡節登場 最高得168筆0手續費優惠

時序又到了百貨週年慶開跑時刻，基金銷售平台年度盛大的歡慶活動亦同步展開。由「鉅亨買基金」首創的「基金狂歡節」活動，今年邁入第四屆，並提前至 9 月 29 日登場，只要是該平台的客戶，都可參加「玩骰大富翁」遊戲，活動期間每人每日最高可獲得 12 筆單筆申購零手續費優惠，全平台基金皆可適用。

「鉅亨買基金」今年度的「基金狂歡節」活動期間從 9 月 29 日至 10 月 12 日止，該平台客戶在活動期間每日都可登入擲骰，每日可獲得 2 筆至 12 筆不等的單筆申購零手續費優惠，為期兩周的活動，不僅人人有奬，且最高可獲得 168 筆優惠。至於這次活動所獲得的零手續費優惠，今年 11 月底前，「鉅亨買基金」 46 家境內外基金品牌之系列基金皆可適用，其中不乏知名的資產管理公司包括聯博、摩根士丹利、路博邁、摩根、法巴、先機、瑞銀、鋒裕匯理、美盛、野村、施羅德及駿利亨德森等，投資人可趁此時進場佈局，搶占市場先機。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，隨著自主性投資人體認到基金交易平台的便利性及安全性，也認知到平台的申購費用較其他基金申購管道便宜許多，有越來越多投資人選擇在基金交易平台買賣基金，尤其是今年受到疫情的影響，投資人轉往線上進行投資理財的趨勢更加明顯。以「鉅亨買基金」為例，不僅今年前八個月的開戶數是去年同期的 2.4 倍，6 至 8 月的每月銷售量也都突破 30 億元，並連續三個月創新高，8 月份的定期定額單月扣款金額更超過 15 億元。由於國人使用平台買賣基金已成為趨勢，加上第二波疫情持續加速網路交易的發展，預期基金平台的成長仍會持續加溫。

張榮仁進一步指出，「鉅亨買基金」受到投資人的認同，還有一項重要因素，即「鉅亨買基金」是市場上少數「有觀點、講科技」的基金平台，除了自建投資研究團隊，隨時提供市場最新觀點與基金產品分析，同時也與工研院合作推出 AI 智能理財服務「阿發總管」，「阿發總管」能依市場自動配置基金投資組合，今年以來申購此服務的投資人有 90% 獲得正報酬，深獲投資人青睞，平台今年開戶數與銷售量都大幅成長。

全球股市在 9 月初再創歷史新高之後隨即進入震盪整理，第四季的投資該如何因應？張榮仁認為，在疫情尚未平緩，以及美國總統選舉的高度不確定下，第四季仍會有較大幅度的震盪；不過，由目前各主要國家所公布的經濟數據來看，經濟的確在好轉當中，而美國持續保持低利率政策亦有助經濟復甦之路，長線仍屬偏多格局。目前國際市場資金仍相當充裕，在美股受到壓抑時，漲勢相對落後的新興股市將順勢接棒領漲，全球股市仍以良性的輪漲方式在進行。不過，因市場存在不確定的風險，建議投資人以股債同時配置為宜，適度提高資產配置的風險防禦。投資人不妨善用這次狂歡節所獲得的優惠，為自己規劃更佳的資產配置。