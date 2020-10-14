杜絕偽標MIT口罩登台 海關10月查獲偽標口罩進口數量驟降

為杜絕偽冒 MIT 醫療口罩混充入市，行政院下令海關嚴查，根據關務署統計，10 月偽冒 MIT 口罩數量僅 2 萬 450 片，占今年以來查獲量 175 萬 8095 萬片，比重 1.1%，數量明顯下滑。

部分不肖廠商企圖從中國進口偽標 MIT 醫療口罩登台，混充國家隊口罩，根據關務署統計，8 月曾單日大量查獲 20.8 萬片偽冒 MIT 口罩，9 月初遭踢爆的加利科技也遭查獲，從中國進口 6 萬 9570 片偽標 MIT 口罩。

為杜絕偽標 MIT 口罩流入台灣，政府宣布自 9 月 16 日起將口罩列為輸入管制物品，只要口罩進口一律要取得國貿局的輸入許可證明，醫療口罩還要取得衛福部的醫療器材許可證，透過嚴管方式加強口罩進口源頭管理。

在海關強化查緝下，根據關務署統計，9 月 3 日到 18 日期間，醫療口罩進口騙數約 3253 萬片，到了 9 月 19 日到 10 月 2 日進口數量驟降至 159 萬片，其中來自中國進口口罩更降至零。

至於非醫療口罩部分，9 月 3 日至 18 日區間進口數量約 6739 萬片；9 月 19 日至 10 月 2 日口罩進口量降至 2246 萬片。

關務署官員表示，累計今年以來已分兩批銷毀偽標 MIT 口罩，累計共銷毀 122 萬 8040 片，剩下的 53 萬多片也將盡快銷毀。