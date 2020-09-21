國家隊口罩全數徵用恐衝擊價格 恆大：庫存不高對營運影響不大

紡結不織布廠恆大 (1325-TW) 表示，目前政府暫定全數徵收口罩至 10 月底，待雙鋼印實名制口罩供給穩定後，才會重新開放自由買賣，由於自行銷售產品價格較佳，全數徵用口罩措施恐影響 9、10 月營收表現。恆大表示，先前未使用雙鋼印生產的口罩庫存不高，庫存去化對營運影響不大。

恆大目前口罩日產能近 140 萬片，先前約 4 至 6 成口罩由政府徵收，其他則自行銷售；恆大表示，目前還未出貨到國外市場，國內市場價格、需求都不錯，還是先以滿足國內需求為主。

近期由於頻傳出多個口罩國家隊混充口罩或被仿冒等爭議，政府推出新鋼印措施，並要求國家隊醫用口罩採取雙鋼印標示，為穩定口罩供給，從 9 月 24 日起再度全數徵用國家隊口罩。

對此，恆大表示，目前政府暫定全數徵收口罩至 10 月底，待雙鋼印實名制口罩供給穩定後，才會重新開放自由市場買賣，但也不排除經盤點後，提早開放一定比例讓業者重新買賣的可能。

恆大指出，在市場自行銷售產品價格較佳，在口罩全數徵用後，將影響 9、10 月營收表現，但影響程度仍得視全數徵用口罩的時間長度而定。

另一方面，先前未使用雙鋼印生產的口罩，須在 12 月 24 日前出清庫存，恐造成殺價清庫存壓力。對此，恆大表示，目前口罩庫存不高，影響不大。

恆大 7 月稅後純益 2.07 億元，年增 40.4 倍，每股純益 2.39 元；前 7 月稅後純益 9.62 億元，每股純益 11.06 元。