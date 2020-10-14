三大法人近3周來首見同步賣超 外資終結對台積電連10買

台股今 (14) 日持續在萬三關卡前狹幅震盪，終場下跌 27.82 點，收在 12919.31 點，成交值 1867.38 億元，三大法人由買轉賣，合計集中市場賣超 73.6 億元，是近 3 周來三大法人同步賣超，終結連 7 買；其中，外資對台積電也轉買為賣，終結連 10 買，對聯電連 4 賣，頗有短線獲利了結意味。

法人認為，市場關注蘋果新機預購買氣、台積電法說，以及美國新一輪刺激方案等消息面，大型法人則未有明顯動作，預料短期台股將持續呈現上有壓下有撐的箱型整理格局。

三大法人今日同步賣超，其中，外資賣超 66.3 億元，終結連 7 買，投信賣超 4.9 億元，為連 3 賣，自營商也賣超 2.41 億元，終結連 9 買。

外資賣超前 10 大標的依序為友達 3 萬餘張、聯電 2.2 萬張，神州 - DR 1 萬餘張，中信金、鴻海和台積電均超過 7000 張，元大滬深 300 正 26000 張，兆豐金和玉山金均超過 5500 張，元晶 4300 餘張。

外資買超前 10 大標的依序為元大台灣 50 反 1 達 5.6 萬張，長榮逾 1 萬張，南亞科和聯合再生均超過 7000 張，宏碁和合勤控均超過 5000 張，街口 S&P 黃豆、金像電均逾 4000 張，元大金近 4000 張。

投信方面，賣超前 10 大標的依序有群創達 6600 張，元晶 5500 張，台聚超過 3000 張，上海商銀、康舒均達 2300 張，榮成、遠傳均逾 1500 張，宣德、中信金和瀚宇博在 1000 張上下。

投信買超前 10 大標的依序為聯電 4000 餘張，大亞 3700 張，南亞科 2000 張，均豪、中興電和南帝均超過 1600 張，穩懋 1200 張，台達電、宏捷科和智易在 900 張上下。

法人認為，台股多次挑戰萬三關卡不成，上檔套牢賣壓不輕，加上國安基金退場，短線指數續攻力道有限，不過，台股底部持續墊高，只要美股未大幅度修正，加上後續台積電法說釋出正面訊息，仍有機位突破萬三關卡。