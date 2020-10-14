歷史經驗美股Q4上漲機率近8成 消費股迎來季節性投資機會

進入第四季後，金融市場除了關注美國總統大選，永豐金證券今 (14) 日提出，市場正迎來季節性投資的機會，從歷史統計來看，美股 1950-2019 年第四季的上漲機率達 78.6%，由於第四季由亞馬遜打頭陣啟動網路狂歡購物節，且消費主題將接力一路到年底，可將美國消費做為投資主軸。

圖表：永豐金證券提供。

美國是全球最大消費市場，第四季起消費檔期由萬聖節、感恩節和聖誕節三大節日一路延續至新年，購物增溫也將帶動投資題材加溫，永豐金證券統計，美股 1950-2019 年第四季上漲機率平均 78.6%，報酬率平均 3.9%，較前三季平均逾 60% 上漲機率以及 1-2% 的報酬更好。

永豐金證券進一步說明，自 9 月返校需求開始，各類消費型電子商品陸續推出，蘋果最新發布 iphone12、英特爾第十一代筆電開始預購，同時，全球電商龍頭亞馬遜 10 月 13 日至 14 日舉辦網路狂歡購物節，打響旺季購物第一炮，接下來還有阿里巴巴、淘寶和京東等電商平台將舉辦雙 11 大型購物節，勢必炒熱第四季購物旺季。

在市場處於高檔震盪之際，永豐金證券建議投資人，可瞄準美股消費題材，消費股涵蓋「品牌」和「商場」兩大族群，例如發行新手機的科技公司、著名電商與賣場超市等零售服務業、知名日用品消費等龍頭品牌，而全球代表性搜尋引擎與最大社群平台受惠廣告收入，也值得留意。