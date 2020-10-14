【日盛投顧】指數守穩5日線之上

◆盤勢分析

1. 周三台股指數處於整理格局，全日最高與最低點僅有約 64 點的差距，雖然權值股包括 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光、2454 聯發科全數收在平盤之下，但資金流入中小型股，包括太陽能、風電、重電業、塑化、ABF、電源供應等族群皆有所表現，周三加權指數終場下跌 27.82 點，收在 12，919.31 點，跌幅為 0.21%，仍守在 5 日線之上，成交金額為 1874.28 億元，籌碼方面，三大法人合計賣超 73.59 億元：外資賣超 66.28 億元、投信賣超 4.9 億元、自營商賣超 2.41 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周三大盤呈價跌量縮格局，於高檔區進行整理，目前價量結構仍屬健康。

(2)均線：指數守穩 5 日線 (約 12，891 點) 之上，所有均線呈翻揚向上格局，指數未跌破 5 日線前，短多續強。

(3) 技術指標：周三 KD 指標持續呈黃金交叉，短線上對多方仍相對有利。

3. 櫃買指數周三終場上漲 0.31%，收在 165.8 點，表現較加權指數強勢，目前櫃買指數亦站穩在 5 日線 (164.99 點) 之上，未跌破 5 日線之前，可持續偏多看待。

4. 觀盤重點：周三雖然電子權值股整理，指數攻勢停歇，但盤面資金有轉向中小型股的跡象，若類股輪動能夠健康延續，指數仍有挑戰前高 13，021 的機會，後續選股方面，考量電子股有匯損的不安定因素，我們建議投資組合中可適度納入傳產類股，後續可留意: 績優蘋概、宅經濟受惠股、ABF 載板、記憶體、貨櫃航運、鋼鐵等。

權值股整理盤面資金轉向中小型股

1. 綠電 / 重電: 風電、太陽能族群受惠政策利多加持，周邊相關重電、電線電纜業者，營運也可望同步受惠。周三綠電族群持續受資金青睞，相關個股包括 3691 碩禾、2406 國碩、3576 聯合再生、1513 中興電、1519 華城、1514 亞力、1609 大亞、3708 上緯投控、1589 永冠 - KY 股價同步上揚。

2.ABS: 奇美位在大陸鎮江的 ABS 產線，近期因為電力設備更換、估計需停工一周，消息激勵大陸 ABS 報價上揚，另外，中國大陸公安部推出「一盔一帶」政策，要求摩托車騎士戴安全帽，ABS 是安全帽重要原料之一，有利刺激 ABS 需求，ABS 相關個股 1309 台達化、1312 國喬周三股價同步上漲。

3.ABF 載板: 受惠 5G、人工智慧 (AI) 與高效能運算 (HPC) 等趨勢，ABF 載板前景備受看好，市場預期供需吃緊的狀況將延續至 2022～2023 年，相關個股包括 3189 景碩、8046 南電、3037 欣興，3189 景碩周三股價盤中觸及漲停。

4. 記憶體: 市場法人看好記憶體將擺脫景氣低谷，在 5G 伺服器需求延續、加上記憶體內容升級之下，預期 2021～2022 年有利記憶體產業成長，相關個股 2408 南亞科、2344 華邦電，近日股價自低檔區轉強。