蘋概股失色 台股多空交戰回測5日線 跌27點收12919點

蘋果 5G iPhone 正式亮相，但頗有利多出盡的味道，美股周二全面收黑，台股蘋果供應鏈今 (14) 日普遍震盪走跌，多空在 12900 點附近交戰，一度回測 5 日線，儘管金融、傳產及中小型股試圖撐盤，仍不敵高檔賣壓，終場下跌 27.82 點，收在 12919.31 點，成交值 1867.37 億元。

觀察蘋概三王走勢，台積電歷經連 2 日股價創高後，今日遭遇高檔賣壓，終場下跌 0.6%，收在 459 元；大立光陷入多空交戰，早盤一度反彈站回 3000 元，終場仍不敵賣壓，下跌 0.7%，以 2950 元作收；鴻海同步在盤下整理，終場收 78 元。

法人預期，蘋果新機訂價低於前一代，可望帶動市場買氣，不過，蘋概股股價冷淡回應，包括日月光投控、台達電、穩懋、玉晶光、華通等均走軟，緯創、欣興等則維持上漲走勢。

其他權值股方面，聯電逆勢上漲逾 2%，金控雙雄國泰、富邦也強勢撐盤，不過，台塑四寶全面走跌，以聯發科為首的 IC 設計族群普遍下挫，包括瑞昱、聯詠、矽力 - KY、祥碩等，跌勢都相當重。

綠能族群依舊是資金追捧焦點，太陽能廠聯合再生目前稼動率滿載，第三季可望終止連六虧，帶動今日股價強勢攻上漲停，碩禾同步亮燈漲停，達能、海德威也逼近漲停價；風電方面，大亞、亞力約漲半根停板，上緯投控、華城、永冠 - KY 均漲約 3%。

記憶體大廠南亞科第 3 季業績略低於預期，但第 4 季展望樂觀，獲得法人看好持續加碼，今日再度挾量走高，終場漲幅略收斂至 1.5%；旺宏、華邦電也在盤面上表現。