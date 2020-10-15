

◆盤勢分析

1. 在美國大選之前，經濟刺激法案恐怕難產，加上新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗問世時間可能延後，周三美股表現保守，終場四大指數全數下跌，跌幅介在 0.53%~0.80% 之間，台積電 ADR 則下跌 1.16%。

2. 周三台股指數處於整理格局，全日最高與最低點僅有約 64 點的差距，雖然權值股包括 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光、2454 聯發科全數收在平盤之下，但資金流入中小型股，包括太陽能、風電、重電業、塑化、ABF、電源供應等族群皆有所表現，周三加權指數終場下跌 27.82 點，收在 12,919.31 點，跌幅為 0.21%，仍守在 5 日線之上，成交金額為 1874.28 億元，籌碼方面，三大法人合計賣超 73.59 億元：外資賣超 66.28 億元、投信賣超 4.9 億元、自營商賣超 2.41 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：周三大盤呈價跌量縮格局，於高檔區進行整理，目前價量結構仍屬健康。

（2）、均線：指數守穩 5 日線 (約 12,891 點) 之上，所有均線呈翻揚向上格局，指數未跌破 5 日線前，短多續強。

（3）、技術指標：周三 KD 指標持續呈黃金交叉，短線上對多方仍相對有利。

4. 櫃買指數周三終場上漲 0.31%，收在 165.8 點，表現較加權指數強勢，目前櫃買指數亦站穩在 5 日線 (164.99 點) 之上，未跌破 5 日線之前，可持續偏多看待。

5. 觀盤重點：周三雖然電子權值股整理，指數攻勢停歇，但盤面資金有轉向中小型股的跡象，若類股輪動能夠健康延續，指數仍有挑戰前高 13,021 的機會，後續選股方面，考量電子股有匯損的不安定因素，我們建議投資組合中可適度納入傳產類股，後續可留意 : 績優蘋概、宅經濟受惠股、ABF 載板、記憶體、半導體設備、貨櫃航運、鋼鐵等。

6.2330 台積電法說將在 15 日下午登場，因先進製程產能供不應求，台積電今年資本支出提高至 160～170 億美元，市場關注資本支出金額是否有再提升的空間，若資本支出增加，在題材面上可能為相關半導體設備廠增加業績相像空間。

7.SEMI（國際半導體產業協會）公布半導體矽晶圓出貨預測報告，預期 2020 年半導體矽晶圓出貨將可望相較 2019 年成長 2.4％，開始逐步回溫，且可望一路成長至 2022 年，市場法人預期，在半導體矽晶圓需求回升效應下，6488 環球晶、6182 合晶、3532 台勝科及 3016 嘉晶等供應鏈，有望同步受惠。

8. 面板大廠 2409 友達在大尺寸、中小尺寸面板出貨穩健成長帶動下，第 3 季營收站回 700 億元大關，達 732.3 億元，季增 15.3%、年增 4.5 %，為近 7 季單季新高。市場傳出，友達昆山廠員工返台確診新冠肺炎，昆山廠 13 日晚間已配合當地政府疫調，全廠員工接受核酸檢測，檢驗結果公布血清檢驗無異常，廠內目前維持正常運作無影響。

9. 五大電信公司已宣布 iPhone 12 及 iPhone 12 Pro 預約、預購時程，電信商預估，本次將會是近 4～5 年來國內最大一波 iPhone 換機潮，外資法人認為，iPhone 新機規格的驚喜雖然不多，但定價有吸引力，加上 5G 世代交替，可望催動 2014 年來最佳的換機潮，台系供應鏈包括 2330 台積電、4958 臻鼎 - KY、2317 鴻海、4938 和碩、3105 穩懋、2439 美律等。