A股Q3季報揭幕 逾半企業業績預估告捷

A 股第三季財報揭開序幕，截至 10 月 13 日止，A 股共有 12 家公司公布第三季財報，當中有 8 家企業純益呈現年增。同時有 10 家公司發佈業績快報，有 8 家公司純益呈現年增。此外也有 805 家公司揭露業績預告，有五成以上企業傳出喜訊。隨著中國新冠疫情緩和，上市公司業績逐漸好轉，不少企業前三季業績超出預期。

從業績預告內容來看，805 家上市公司中，業績告捷的企業達 406 家，比重達 50.43%。不計算轉虧為盈的企業，有 338 家企業預估前三季純益年增幅度超過 10%，其中有 138 家逾 100%，50 家逾 300%。

業績大增的上市公司中，以農副食品加工業、醫藥製造、計算機、通信和其他電子設備製造業等產業比重較高。

純益方面，272 家企業預估前三季純益逾 1 億人民幣，其中 88 家逾 5 億人民幣，38 家逾 10 億人民幣。

(圖片: AFP)

從 A 股上市公司公布的第三季財報數據來看，部分公司業績與前期業績預告相比差別較小，部分公司實際業績優於業績預告數值。

中國中信證券預估，第三季財報可能優於預期的產業包含受惠於消費回補的免稅、酒店、白酒、種植，以及經濟復甦和終端需求回溫的白色家電、重卡、新能源汽車產業鏈，與政府政策支持的太陽能。

另外，科技類股儘管短期承受賣壓，但業績景氣度較高的產業龍頭，如資訊安全、蘋果產業鏈、半導體、光模組、軍工電子等均值得留意。

中國前海開源基金則認為，以「白馬龍頭」為代表的股票將會受到資金追捧。而績差股、題材股，及部分面臨淘汰的產業個股其市值將不斷縮水，甚至退市。因此，建議投資人重視基本面研究，選出好產業、好公司。

