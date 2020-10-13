陸資違法買大同抓到了 金管會開鍘2500萬元 四次共罰3544萬元

陸資入主大同的慣犯－－上海龍峰集團三度違法投資大同，金管會今 (13) 日再抓到違法陸資透過外資投資大同股票，對陸資重罰 2500 萬元最高罰則，並限期六個月出清持股；若加計前三次所罰的 1044 萬元，等於陸資光是因為繞道炒作大同案，合計已遭罰 3544 萬元。

大同股價在 2017 年 9 月從 5.46 元起漲，2018 年 1-2 月有人向金管會檢舉陸資炒作大同股價，當時股價一度達 20.65 元波段高峰，金管會因此介入調查，並於 2018 年 5 月查出陸資龍峰集團的香港公司違法來台投資大同，因此依照法規開罰最高罰款 60 萬元，此為自有兩岸人民關係條例以來，首宗抓到陸資未合規定來台投資。

想不到龍峰根本罰不怕，第二次則處 582 萬元，第三次再罰 402 萬元，累計前 3 次龍峰集團共被金管會開罰 1044 萬元。

為此，立法院會去年 4 月初還三讀修正通過《兩岸人民關係條例部分條文》，將未經許可來台陸資最高罰鍰上限，從新台幣 60 萬元大幅提高到 2500 萬元，等於加重超過 41 倍，且可按次連續處罰到改善為止，遏阻陸資違法投資；被外界視為瞄準一直違法投資大同卻屢罰不怕的陸資龍峰。

金管會今天宣布再查違法陸資投資大同，持股 5.87%，對陸資重罰 2500 萬元，並限期六個月出清持股，及停止股東權利。

不過，此次的陸資是不是依舊是龍峰集團？金管會表示，最終受益人是誰，原則上「處分不公開」但會持續監理，沒有空窗期。

金管會強調，為吸引外資投資我國證券市場，過去 30 多年間，我國逐步推動放寬各項外資管理措施，由審查許可制改採登記制，外資參與我國市場的程序更為簡便，惟因全球投資人跨境投資日益興盛，遵守當地國的法令為基本義務，因此金管會之前已多次重申僑外資及陸資投資國內有價證券，應確實遵守相關管理辦法及證券期貨交易管理法令；金管會再度重申，嗣後如經發現違規情事，將依相關規定從重議處。