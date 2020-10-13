LINE Pay用戶數達840萬 平均每2.8人就有1人使用LINE Pay

行動支付品牌 LINE Pay 今 (13) 日公布最新業績數據，截至 2020 年 9 月底為止，LINE Pay 用戶數達 840 萬人，等於全台每 2.8 人就有 1 人使用 LINE Pay 行動支付，累計今年前 3 季透過 LINE Pay App 交易筆數超過 8500 萬筆，帶動交易金額超過 356 億元。面對國人對行動支付使用的強烈需求，LINE Pay 持續拓展使用場景，累計全台已有超過 24 萬商店加入 LINE Pay 生態圈，持續引領行動支付市場發展。

LINE Pay 自 2015 年服務推出以來，一直引領台灣行動支付市場發展，同時提供用戶綁定信用卡或金融卡的「第三方支付」、與一卡通公司合作串接銀行帳戶的「電子支付 LINE Pay Money」，以及 LINE POINTS 點數折抵等多元支付方式，滿足用戶對行動支付的各種需求。

LINE Pay 前 3 季交易金額、交易筆數年成長均超過 8 成

LINE Pay 用戶數急速成長，累計用戶數達 840 萬人，創造今年前 3 季整體交易筆數達 8510 萬筆，較去年同期大幅成長 84%，帶動整體交易金額突破 356 億元，亦較去年同期大幅成長 84%。其中，LINE Pay 與一卡通公司合作的電子支付 LINE Pay Money 服務，根據金管會公布資料顯示，用戶數已達 266 萬人，1-8 月累計交易金額達 66 億元，較去年同期大幅成長 6.7 倍，成長幅度居電子支付業者之冠。

此外，LINE Pay Money 具有轉帳、朋友間分攤付款等功能，LINE Pay Money 單月轉帳次數已突破 93 萬次，預估第四季每月轉帳次數將可突破 100 萬次，代表用戶已越來越習慣行動支付所帶來的便利性。

全台累計超過 24 萬商店 從消費到生活應用場景完整覆蓋

面對國人對行動支付需求上升，LINE Pay 持續拓展使用場景，累計全台已有超過 24 萬商店可使用 LINE Pay，較去年同期大幅成長 67%，使用場景涵蓋大型百貨、連鎖品牌、便利超商、外送平台、觀光旅遊產業，並持續拓增至商圈夜市等中小型店家，提供民眾從食、衣、住、行、育、樂等各層面皆可使用 LINE Pay 。

LINE Pay 除持續拓增消費使用場景外，更將支付生活圈拓展至各生活層面。LINE Pay 不僅為國內首家推出乘車碼的行動支付業者，用戶一機在手就可以搭乘包含捷運、輕軌、公車、計程車、共享機車等交通工具。

此外，LINE Pay 也率先提供用戶可透過行動支付繳交電信費、信用卡帳單、直接連結銀行開通數位帳戶等獨家功能，LINE Pay Money 更支援超過 700 項包含水費、稅費、停車費等各類生活繳費，項目居電子支付之冠。LINE Pay 表示，隨著消費者支付習慣的改變，第 4 季也將有全新功能服務登場。