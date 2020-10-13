桃市府斥49億元打造再生水廠 亞東石化、中油煉油廠率先使用

全台水情吃緊，為確保工業用水穩定，桃園市府將投入 49 億元，推動再生水計畫工程，首期預計 2024 年完工，屆時每日約可供應 4 萬噸再生水，市府今 (13) 日與遠東集團旗下亞東石化、中油簽訂契約，廠房將率先使用再生水，響應循環經濟。

石門水庫目前蓄水量僅剩 43%，創歷史同期新低，供水負擔沉重。桃園市長鄭文燦表示，桃園的重要產業如面板、半導體、PCB、石化等，都屬於高耗水產業，政府近年積極推動循環經濟，除了鼓勵發展低耗水產業及農業，航空城產專區限制企業 35% 須使用再生水。

桃園水務局長劉振宇說明，桃北再生水計畫將分 3 期建設，第一期工程預計明年辦理招商，2024 年完工，每日約可供應 4 萬噸再生水，並經逆滲透處理，提升水質，未來優先提供觀音工業區及桃園煉油廠作為工業用水使用，全期每日總供應量上看 11 萬噸。

亞東石化總經理闕盟昌表示，亞東石化目前水資源回收率已達 60%，儘管使用再生水讓成本增加，但對環保的貢獻無可計量，希望未來與桃市府密切合作，改善桃園用水情況。

中油總經理李順欽則指出，桃園煉油廠每日用水量約需 2 萬公噸，然而，用水成本並非公司唯一考量，再生水的成本雖高於一般水源，但供應穩定，面對國內水情吃緊，可避免煉油廠因缺水而須降低產能，未來煉油廠除了持續節水節電，也願意使用更多的再生水，以穩定生產優質油品。