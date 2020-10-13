翡翠水庫暫解渴 桃竹苗中14日起仍實施夜間減壓供水

北北基連日降雨，翡翠水庫蓄水率已回升至 5 成以上，經濟部長王美花今 (13) 日表示，受東北季風影響，北部的水庫確實大大進帳，對區域調度有幫助，但並未擴及到中南部，呼籲大家還是要省水。桃竹苗中 4 區水情燈號明 (14) 日起由綠燈轉為黃燈，實施夜間減壓供水。

台灣 56 年來首次汛期無颱風襲台，受東北季風及颱風外圍環流影響，北北基地區近日出現明顯降雨，王美花指出，翡翠水庫集水區進帳 800 萬公噸，水位上升近 150 公尺，蓄水率也回到 50% 以上，對區域調度的確有幫助。

不過，王美花表示，目前水庫進帳的範圍仍屬於區域性，沒有擴及到中南部，桃園以南水還是少，呼籲大家要節水。

台水指出，6-9 月水庫集水區為歷史平均值 2-6 成，加上明年反聖嬰影響，春雨可能偏少，為減緩供水壓力，已成立旱災災害緊急應變小組，滾動檢討各地供水情形，監控水情加強用水管理。

桃園、新竹、苗栗、台中供水區，從明天起，水情燈號調整為黃燈，並實施夜間減壓供水，也協調科學園區、工業園區自主節水 5%。經濟部明天將召開跨部會水情會議，會進一步說明減壓措施。

此外，科技部研發「落雨小幫手」APP 今天正式上線，提供民眾隨時查詢全國各地下雨的即時資訊。透過福衛七號每日提供 4000 筆以上更精準的大氣垂直觀測資訊，大幅增加台灣在天氣預報與防災預警的能力，提升 10% 的預報精準度。