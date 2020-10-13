【街口投信】股市週報

上周美股出現大幅波動走勢，整周 S&P500 與 NASDAQ 出現七月以來最大單周漲幅。周初因傳出住院三天的川普總統將在週一晚出院，激勵股市大幅反彈走升，然而，隨後不久川普表示，已叫停與民主黨議員的振興議案談判，直到大選結束，並強調選後他當選會馬上推動更多刺激方案。在川普發佈此番言論後，股市出現大跌狀況。稍早之前，FED 主席鮑威爾警告，若新冠病毒不能得到有效控制，經濟無法持續增長，美國仍需要國會通過財政刺激方案提供經濟復甦支援。不過，川普在喊停談判的當晚，再度推文表示，敦促國會通過一系列獨立且規模較小的法案，包括對航空業規模達 250 億美金的救助計畫以及 1350 億美金規模的中小企業的薪資保護計畫 (PPP)，受此利多消息帶動下，隔日美股再度轉強走升。類股表現上，美國航空股走勢較強，街口投信分析主因市場期待振興方案的支持將可穩定營運疲弱的情況，中小以及重啟經濟企業漲幅也較為突出，而科技成長股表現則相對平穩。

街口投信指出川普反覆發言持續干擾市場走勢，可預見在美國大選前，股市將高度因政治因素而左右投資人情緒。雖然周五川普再度把振興方案規模增加至 1.8 兆，但仍不受到兩黨的歡迎。不過，目前在航空以及中小企業的支助上較有共識，個別小型的方案較有機會過關，重啟經濟企業仍有機會受到相關振興方案推出而提振股價表現。此外，美國企業將陸續公布第三季財報，根據 Bloomberg 的調查，該季企業獲利將衰退 21.6%，前一季則衰退達 31.1%，顯示企業營運有改善的狀況。街口投信分析美國總統大選前的政治因素干擾較大，市場將持續大幅震盪。

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