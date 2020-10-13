台股ETF配息旺季 留意兩指標才不會「賺股息、賠價差」

ETF 投資成顯學，今年以來台股 ETF 熱度最高，前 8 個月台股 ETF 總受益人數從近 40 萬人倍增至逾 80 萬人，主要是台積電、永續投資夯以及高股息等題材帶動。富邦台 50(006208-TW)ETF 經理人温芳儀表示，時值多檔台股 ETF 進入配息高峰期，存股族在搶進台股 ETF 的同時，除了注意配息率，也應更要留意 ETF 總費用率的多寡，及 ETF 追蹤指數的未來成長性，才不至於賺股息賠價差。

温芳儀提醒投資人，選擇台股 ETF 時，配息率高低不應該是唯一的考量，要留意的是 ETF 總費用率，持有 ETF 的總費用包含調整成分股時付出的交易成本 (手續費 + 交易稅)，加上經理費及保管費與其他費用，直接反映在淨值上，也就是說，總費用率越低，對淨值表現越有利。

溫芳儀舉例說明，兩檔追蹤一樣指數的 ETF，其中一檔年度總費用率比另一檔少了 0.1%，其年度績效理論上會比另一檔高 0.1%。因此，總費用率越低的 ETF，長期累積下來可節省不少成本，因此越適合做為投資人資產配置的核心部位。

據投信投顧公會統計近一年資料顯示，目前市場上台股 ETF 中，富邦投信旗下有 4 檔台股 ETF 經理費率為市場最低，只有 0.15%，若進一步再看加上其他費用後的近一年總費用率來說，總費用率最低的台股 ETF 則是富邦台 50(006208-TW) 及富邦公司治理 (00692-TW)，分別只有 0.36%、0.38%，後續依序為元大台灣 50(0050-TW) 的 0.45%、元大摩台 (006203-TW) 的 0.47%、元大台灣金融 (0055-TW) 的 0.58%，都遠低於整體台股 ETF 平均的 0.88%。

温芳儀進一步指出，除了要買得便宜，更重要的當然是 ETF 追蹤指數的績效，只要指數成分股標的具高度未來成長性，績效表現自然佳。

溫芳儀表示，從今年以來台股 ETF 績效表現來說，名列前茅的 ETF 第一大持股多為台積電，占比皆在 4 成以上，而台積電長期基本面明確，獲利動能強勁，9 月營收再創新高，未來受惠 5G、HPC 等需求，獲利將進入快速提升階段，評價 re-rating 行情正在持續發酵，中長期展望樂觀。因此，現階段選擇台積電比重高的台股 ETF，仍是較佳的選擇。以富邦台 50 來說，由於其追蹤的台灣 50 指數中，台積電比重逾 4 成，遠高於加權指數，未來表現也相對有機會比大盤佳。

綜上所述，在台股 ETF 帶起一波台股投資風潮的同時，溫芳儀建議，投資人在選擇標的時應以總報酬率的角度來思考，包括總費用率、未來成長性及配息率，投資人才能在台股高檔震盪之際，順勢建立資產配置的核心部位。