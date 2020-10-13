〈紐約匯市〉全球疫情反彈壓過美國刺激方案樂觀情緒 美元守住93

美元周一 (12 日) 持平，徘徊在三周低點，反映投資人對疫情的擔憂，正在抑制美國可能祭出刺激方案的樂觀情緒。近期勁揚的人民幣周一走貶，中國人民銀行 (央行) 出手將外匯風險準備金率調降至零。

有關美國新一輪紓困方案的協商進度反覆無常，使美元過去三周一直在上下 2% 區間震盪。

追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數周一大致遊走在平盤，跌幅不到 0.01%，守住 93 整數關卡。上周五美國總統川普暗示願意支持更大規模刺激計畫，導致美元指數陷入六周最大跌幅。

美國總統川普周日呼籲國會利用已到期中小企業貸款計畫的剩餘資金，通過瘦身版的紓困法案；然而有關更廣泛紓困計畫的磋商依然處於僵局。白宮發言人周一表示，參議院共和黨人將支持川普想要的立法。

Western Union Business Solutions 高級市場分析師 Joe Manimbo 說：「市場預期華府遲早會推出一些刺激措施，這仍將是美元的脆弱之處。觀察選情一些發展就會發現，民調趨勢顯示人們對選舉出現爭議結果的擔憂正在減弱，有利風險情緒，也對美元造成負面影響。」

民調顯示，民主黨候選人拜登在全美大幅領先，但在某些可能決定大選結果的州，領先優勢較小。

離岸人民幣從上周五觸及的逾 15 個月高點回跌， 寫下 3 月以來最大單日貶幅。

人行周六表示將外匯風險準備金率降到零，市場解讀意在抑制人民幣近期升勢；自 5 月底至今，人民幣兌美元累計升值將近 8%。加拿大皇家銀行亞洲外匯主管 Alvin Tan 表示，人行最新行動將使做空人民幣變得更容易。

對中國題材敏感的澳幣也受到人行政策影響，貶值 0.4%。

全球新冠肺炎 (COVID-19)24 小時內新增病例連日創新高，世界衛生組織 (WHO) 敦促各國政府實施防疫限制措施，第二波疫情席捲歐洲，歐元兌美元下滑。

日圓兌美元貶值 0.37%，日本銀行 (央行) 總裁黑田東彥表示，準備採取進一步的貨幣寬鬆措施，強調日銀尚未耗盡緩解經濟衝擊的工具。

英鎊上周五升破 1.3 美元之後，周一保持在這個整數價位之上，並未因強生政府宣布將推出三級防疫封鎖措施受影響。

新的防疫措施可能拖累經濟成長，最新數據顯示，8 月英國 GDP 增速為 5 月展開復甦以來最和緩的一次。

英國周一通報新增 13972 例確診，前一天為 12872 例。迄今英國累計已有 42875 人被新冠肺炎奪去生命。

英國央行周一針對可能出現零利率或負利率的情境，調查銀行因應能力。央行官員 David Frost 表示，為了緩解疫情對經濟的衝擊，對負利率「絕對抱持開放的態度」。

強生政府誓言在 10 月 15 日歐盟高峰會之前，和歐盟達成貿易協議，目前首席脫歐談判代表 David Frost 正在布魯塞爾緊鑼密鼓磋商。

截至週二 (13 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 93.0562。-0.01%

歐元兌美元匯率報 1 歐元兌換 0.1826 美元。+0.58%

英鎊兌美元匯率報 1 英鎊兌換 1.3062 美元。+0.28%

澳幣兌美元匯率報 1 澳幣兌換 0.7204 美元。-0.32%

美元兌加幣匯率報 1 美元兌換 1.3108 加幣。-0.13%

美元兌日圓匯率報 1 美元兌換 105.34 日圓。-0.37%