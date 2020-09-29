台股節前量縮價平 內外資對作 三大法人僅賣超0.9億元

美股周一強彈，帶動台股今 (29) 日開高，一度上漲百點逼近季線，不過，由於節前交投清淡，台積電、大立光震盪走跌拖累指數表現，終場小漲 4 點，成交值僅 1535 億元。三大法人合計賣超 0.93 億元，呈現內外資對作。

台股終場收在 12467.73 點，小漲 4.97 點，成交值比昨天還少，僅 1535 億元。觀察籌碼動向，外資昨天買超 100 億元後，今日明顯縮手，轉為賣超 7.03 億元；投信維持買超 2.23 億元；自營商也買超 3.87 億元，三大法人合計賣超 0.93 億元。

權王台積電今日股價偏弱勢，不過，尾盤獲低接買盤支撐，終場小跌 0.1%，收在 431 元；聯電受惠轉單效應及漲價題材，一度大漲逾半根停板，創逾 16 年新高，但隨著獲利調節賣壓出籠，終場平盤作收，成交爆出 54 萬張巨量。

鴻海攜手國巨，將在數位健康、電動車兩大領域進一步合作，對此，外資給予高度肯定，國巨今日股價受激勵大漲近 5%，但鴻海漲幅收斂至 0.1%。

其他權值股互有漲跌，聯發科延續前一日強勁走勢，上漲逾 1%，收在 610 元；股王大立光早盤觸及 3400 元關卡後隨即翻黑下挫，終場收在 3345 元；世界、日月光投控、華碩、台塑、亞德客 - KY 等跌勢都相當重。

再生能源相關類股普遍拉回修正，太陽能廠達能、茂迪跌逾半根停板，太極、聯合再生、新晶投控、元晶等也有 2-4% 的跌幅；風電股上緯投控開高走低跌逾 2%，力麗、中興電、亞力、新光鋼、樺晟等同步走弱。

此外，證交所日前針對 TDR 溢價過高個股進行處置，導致 11 檔股票持續集體跌停，包括泰金寶、友佳、杜康、巨騰、越南控、同方友友、晨訊科、泰聚亨、神州、明輝、精熙。

法人表示，台股技術面微幅上升，惟長假前市場觀望氣氛濃厚，買盤追價意願略顯不足，接下來可觀察美股走勢，若科技股持續反彈，台股有機會重返季線，選股可留意中芯轉單受惠股波段操作。