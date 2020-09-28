三大法人終結連7賣 晶圓雙雄吸金 外資大買聯電4.4萬張

台股指數今 (28) 日開高走高，終場收在全日最高點 12462.76 點，大漲 229.85 點，收復 5 日線，成交值則縮至 1544.58 億元，為 5 月下旬以來單日新低，三大法人同步轉買超，合計買超 112 億元，終結連 7 賣，其中，外資和投信對晶圓雙雄買超 35.14 億元，更大買聯電 4.4 萬張。

三大法人今日合計買超 112 億元，其中，外資買超 100 億元，投信買超 5.02 億元，自營商買超 7.05 億元。

法人指出，外資和投信對台積電 (2330-TW) 和聯電 (2303-TW) 買超金額均是今日前二大，顯示看好後續中芯遭封殺的轉單效應，並帶動多數半導體族群表現，隨著電子股再度接棒成主流，有助緩和投資人連假前居高思危的觀望氣氛。

外資今日買超前 10 大標的依序為聯電達 4.4 萬張，旺宏 1.9 萬張，富邦 VIX 和鴻海在 1.5 萬張上下，大亞逾 1 萬張，元大滬深 300 正 2、欣興均逾 9000 張，華邦電近 9000 張，第一金和宏碁 6000 張上下。

以金額來看，外資今日買超台積電 17.59 億元，買超聯電 12 億元。

外資賣超前 10 大標的依序為群創近 4.7 萬張，友達 1.8 萬餘張，元大台灣 50 反 1 近 1.2 萬張，彩晶 9500 餘張，力麗逾 8000 張，長榮 6500 餘張，台泥近 5000 張，松翰 3400 餘張，日月光投控和晶電均超過 2500 張。

投信方面，買超前 10 大標的依序有聯電 1.45 萬張，友達 7200 餘張，萬海和旺宏均超過 2300 張，欣興 1600 張，世界和國產 1300 張上下，頎邦和冠德均超過 800 張，元大金近 700 張。

而投信買超金額前 2 大是聯電近 3.95 億元，台積電近 1.6 億元。

投信賣超前 10 大標的依序為群創、華航均超過 2000 張，聯陽、長榮和遠東新均達 1000 張，漢磊 800 餘張，致伸、和碩、晶技和創惟均超過 400 張。

元大投顧認為，今日台股行情顯示近期修正壓力稍有止緩，不過，川普和拜登總統大選辯論將於周二登場，加上中秋連假將至，在美國大選和新冠肺炎疫情的不確定性逐漸升溫之際，現階段操作宜以短打為主。