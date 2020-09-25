台股12200點失而復得 外資連7賣 三大法人聯手賣超57億元

台股今 (25) 日早盤跟隨美股走勢強彈逾百點，金融股回神大漲，但電子股賣壓隨之浮現，加上買盤追價意願不高，指數終場翻黑跌 31 點，收在 12232 點，高低震盪達 236 點，累計本周大跌 642 點，留下一根長黑，三大法人合計賣超 57.04 億元，其中，外資已連 7 賣。

台股今日成交量 2090.43 億元。觀察籌碼面，外資昨日大倒貨台股 436 億元後，今日小幅賣超 2.86 億元，呈現連 7 賣；投信賣超 9.56 億元；自營商同步賣超 44.63 億元，三大法人聯手賣超 57.04 億元。

電子權值股今日賣壓沉重，權王台積電奮力穩住軍心，最高來到 428 元，盤中一度翻黑，但終場仍收小漲，來到 424 元；大立光開高走跌，跌幅不斷擴大，終場挫逾 2%，收 3355 元；聯電遭大舉調節，終場下跌 3.6%；聯發科賣壓也很重，下跌 2.5%，失守 600 元整數關卡。

金融族群今日展開反攻，扮演撐盤要角，兆豐金、玉山金、開發金、第一金等多檔皆回神上漲逾 1%；台塑四寶也全面上漲。

觀察盤面焦點，歐美自行車市場第 3 季延續銷售熱度，帶動自行車雙雄股價逆勢走升，巨大今日大漲逾半根停板，美利達也勁揚 4.7%。此外，筆電代工廠英業達、緯創、仁寶，也維持上漲走勢。

法人表示，短天期均線持續向下，目前技術及籌碼面偏空，美國政治不確定可能延續到大選後，加上兩岸局勢緊張，台股恐向下整理，建議保守操作。