OANDA本週外匯市場看點（2020年10月12日〜10月16日）

上週貨幣對強弱

從上週主要貨幣的強弱圖表來看，日元和美元的弱勢是顯而易見的，而加元，澳元，歐元，英鎊和瑞士法郎則相對強勢。日元繼續弱於美元，交叉日元則表現堅挺。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

美國追加經濟對策

上週，美國總統川普指示要等到總統大選之後才進行有關其他經濟措施的討論，而規避風險的運動變得更加強大。之後出現減弱，對達成協議的期待感增強了。本週，預計市場的風險承受能力也會受到這項額外經濟措施的覆蓋範圍的影響。

美國總統選舉

還要關注定於 11 月 3 日舉行的美國總統大選的新聞。到目前為止，前副總統拜登的支持率正在上升，並且隨著差距的擴大，市場正傾向於冒險，但是現任總統川普可能會受到 Twitter 等意外評論的影響。

英歐貿易談判

英國的談判截止日期已接近 10 月 15 日，但人們對繼續談判的期望正在上升，這將支援英鎊。但是，目前由於漁業權等原因雙方之間的隔閡還沒有填補，似乎有必要注意最新的報導，包括終止談判的可能性。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

上週美元兌日元走勢堅挺，上漲突破了 106 日元，但是此後漲停，回落至 105 日元附近。

從 OANDA 持倉數據圖表看，在盤面傾向於買盤中，由於近期下跌影響，持有賬面損失的買入持倉增加，低價位下跌，這些止損賣出可能會增加，需要小心。

從日線圖看，雖然反彈趨勢持續，但是在高位線附近走勢暫緩，出現了下跌動向。本週，可以關注是否會是短期內下跌同時，關注持續上漲或者下跌。以及能否守住近期低位位置，能否突破高位線等，以此來尋求行情走勢的方向。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

上週歐元兌美元持續走強，並且回升至 1.18 附近。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於上漲影響，持有賬面損失的賣出持續增加，下跌時安心回購，以及最高價上漲突破時止損買入都會增加，似乎走勢會持續堅挺。

從日線圖來看，在近期短期內持續出現上漲，在出現下跌時能否守住低位線及近期最低價，以及價格能否突破最高價等，以此尋求上漲持續的可能。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

上週英鎊兌美元持續堅挺推移，週末突破了作為阻力位的 1.3 位置。

從 OANDA 持倉數據圖表看，持有賬面損失的賣出持倉增加，下跌時安心回購，以及最高價上漲突破時，止損買入都會增加，同歐元兌美元一樣可能會持續堅挺走勢。

因此，本週可以關注下跌時能否守住低位線及近期低位位置，上漲時價格能否突破最高價等，以此來尋求上漲趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

上週澳元兌美元，雖然開盤階段上漲受阻，但是此後持倉走強，上漲至了 0.72 中段。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於價格上漲，持有賬面損失的賣出持倉增加，下跌時安心回購，以及最高價上漲突破的話，止損買入都會增加，似乎走勢會持續堅挺。

從日線圖看，近期最低價及最高價上漲，上漲持續的期待感變高。在出現下跌時能否守住低位線及近期低位，上漲突破時能否突破最高價等，以此來尋求上漲趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。

