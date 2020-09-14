明年5G手機出貨估翻倍 砷化鎵廠營運加溫

市場預期蘋果 (APPL-US) 將在 16 日發表最新一款搭載 5G 的 iPhone 12，將帶動今明兩年 5G 手機出貨成長，市調機構 Canalys 更預期，明年 5G 手機數量將達 5.44 億支，年增 95%，近乎翻倍，將有利砷化鎵廠穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW)、宏捷科 (8086-TW) 等營運。

因應 5G 高頻、高速、低延遲特性，5G 手機所需使用的 PA 數量相較 4G 手機平均多 2-5 顆，有助砷化鎵廠商手機 PA 數量看增，法人指出，雖然近期受疫情、華為事件衝擊手機市場，但包含三星、小米、OPPO 都上修今年下半年、明年手機出貨目標。

展望今年，供應鏈傳出，中國手機品牌廠第 3 季拉貨動能逐步加溫，仍樂觀看待未來 5G 手機數量增加、整體滲透率提升，將成營運主力成長動能。

根據 Canalys 報告顯示，今年全球智慧型手機出貨量年減 10.7%，5G 手機出貨量則逆勢成長估達 2.78 億支，滲透率不及兩成，隨著品牌新機發表、市場需求回溫，估明年全球智慧型手機出貨量將超過 13 億支，年增逾 1 成，5G 手機則將突破 5 億支，達 5.44 億支、年增 95%，滲透率也攀升至 4 成以上。