高階手機擴大導入3D感測 明年VCSEL產值可望年增逾5成

市調機構集邦 (TrendForce) 旗下光電研究處今 (1) 日表示，今年受疫情影響，估手機 3D 感測所採用的 VCSEL 總產值將下修至 12.07 億美元 (約新台幣 354 億元)，僅年增 12%，但隨著高階手機陸續導入 3D 感測功能，預期明年 VCSEL 總產值將達 18.42 億美元 (約新台幣 540 億元)，年增 53%。

集邦表示，今年初原預估將有 10 款以上高階機種將採用 3D 感測方案，但受肺炎疫情減緩全球手機出貨表現，加上印度消費市場帶動中低階手機需求量，導致手機品牌廠放緩導入 3D 感測進度，因此下修今年 VCSEL 總產值。

集邦分析師吳盈潔表示，3D 感測是手機品牌廠旗艦機重要指標，主要應用在後鏡頭，功能包含測距、圖片虛化效果、3D 物體識別、空間建模與擴增實境，隨著 5G 傳輸功能應用，估明年 VCSEL 總產值將上看 18.42 億美元，年增 53%。

目前僅有蘋果 (APPL-US)、三星分別在 iPhone、iPad Pro 等及 S20+、S20 Ultra 5G 等機型採用飛時測距功能，但據供應鏈透露，目前已有多家品牌廠商計畫導入，相關機種也正在進行認證，蘋果明年新機種更可望將 3D 感測 VCSEL 擴大應用在前鏡頭上。

而目前 3D 感測供應商包含艾邁斯 (ams)、菲尼薩 (Finisar)、歐司朗 (OSRAM)、II-VI、Lumentum、索尼，台廠中則有穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW)、宏捷科 (8086-TW)、光寶科 (2301-TW) 等。