拜登勝選或與伊朗和解 美國油市恐面臨矛盾處境？

經濟學家表示，若民主黨總統候選人拜登 (Joe Biden) 順利贏得今年大選，美國可能重新和德黑蘭建立關係，導致他任期內每日有約 100 萬桶伊朗石油重回美國市場，但長遠來看，民主黨的氣候變遷政策卻可能帶動本土需求下滑，導致市場供需面臨矛盾處境。

阿格斯能源諮詢公司 (Argus Media) 經濟學家 David Fyfe 表示：「可以這麼說，拜登就任總統期間，將迅速和伊朗達成某種和解關係。」

Fyfe 稱道：「這當然可能導致每日有高達 100 萬桶的伊朗石油重回美國市場，儘管不太會馬上發生，但很有可能發生在他上任前 6 個月內。」相較之下，川普政府上任以來，不斷對伊朗施加最大壓力，像是對伊朗原油出口實施經濟制裁。

儘管如此，Fyfe 認為，長期來看，民主黨的氣候變遷政策可能收緊市場需求。

他認為，拜登陣營試圖讓美國重返《巴黎氣候協定》(Paris Climate Accord)，因此從長遠來看，就限制美國碳氫化合物需求來說，市場確實看跌需求前景。

拜登曾在去年宣布一項氣候變遷計劃，即投資 1.7 兆美元於乾淨能源研究及相關基礎建設，企圖改造整個能源產業。Fyfe 認為，拜登上任後可能擴大限制，導致美國頁岩油氣產量放緩。

目前，拜登在美國多項民調中持續壓制川普，NBC 最新民調顯示，拜登支持度已增長至少 10 個百分點，自原先的 41％升至 51.6％。

預計 2021 年底，油價將落在 50 美元至 55 美元間

Fyfe 表示，阿格斯能源諮詢傳媒公司的基本情況是石油市場穩定復甦，以確診病例不會激增，也不會引發大規模封鎖為假設。

他認為，今年初疫情恐慌蔓延，導致需求蒸發、石油期貨崩盤以及市場對於供過於求感到擔憂，若病毒沒有進一步升級，石油市場應該會持續復甦，倉庫中 13 億桶過剩石油，可以慢慢在 2021 年底前提取，讓油價恢復至近 50 至 55 美元水平。