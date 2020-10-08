〈能源盤後〉川普罷談、庫存意外增加 原油下挫 靠颶風抑制跌幅

週三 (7 日) 交易，原油期貨價格收低，係因美國原油庫存上升，且川普停止與國會磋商新一輪刺激方案，令市場擔憂能源需求前景。

然而，因颶風肆虐墨西哥灣地區，致使墨西哥灣地區擱置 80% 以上石油產能，週三原油收盤價得以擺脫盤中最低點。

交易者持續追蹤 Delta 颶風，預計該颶風週三下午將掃過墨西哥灣南部，週五將到達墨西哥灣北部。

安全和環境執法局 (BSEE) 估計，截至星期三下午，因應 Delta 颶風，墨西哥灣 80.42% 石油產能、49.26% 天然氣產能已經關閉。

Tyche 資本顧問公司管理夥伴 Tariq Zahir 表示，「交易者必須監測該颶風確切力道並追蹤情況直至本週結束。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 72 美分或 1.8%，收每桶 39.95 美元，盤中低點觸及 39.28 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 66 美分或近 1.6%，收每桶 41.99 美元。

川普總統週二下午宣布，他已停止與國會民主黨談判新一波財政刺激方案。此決議激起美股大筆拋售，原油期貨也在午盤走低。然而，川普隨後表示願意簽署零星幾項援助措施，包括再次向美國家庭直接發放每人 1200 美元的支票，以及提供航空業和小型企業的救濟金。

Zahir 表示，「目前，外部因素可能會推動能源市場下一步走向。」他指的是，川普停止談判，市場立即擺出厭惡風險的姿態，但川普又願意提供零星援助後，又帶動一些冒險情緒，讓週三美股基準股指上升。

然而，JBC Energy 諮商公司分析師指出，美股雖因川普願意提供零星援助而上漲，但原油價格走勢顯示「市場沒有買單這點，我們得接受這事實，即美國消費者很難因此立刻獲得緩解，至少在大選結束前不太可能。」

EIA 庫存報告

EIA 週三公布，美國上週 (10/2 止) 原油庫存增加 50 萬桶。

然而，根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存下降 200 萬桶。API 週二晚間公布，上週美國原油庫存增加 951000 桶。

EIA 數據還顯示，俄克拉荷馬州庫欣儲油中心上週原油庫存小增 40 萬桶。

此外，EIA 數據顯示，上週汽油供應量減少 140 萬桶、蒸餾油供應量下降 100 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週汽油庫存下降 80 萬桶、蒸餾油庫存下降 290 萬桶。

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