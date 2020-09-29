〈5G論壇〉電信商提三大建言 助未來產業正向發展

台灣通訊學會今 (29) 日邀請五大電信總經理出席「5Gx 數位轉型高峰論壇」，電信界為助產業發展提出三大建言，包括呼籲政府第二波頻譜釋照應有完整規劃、鼓勵產業加速開發國產設備及推動共頻共網合作。

第二波頻譜釋照方面，政府規劃未來 2-3 年釋出第二波頻譜，頻段擬定 4.5-5GHz，台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨認為，台灣應先考慮跟進國際主流 5G 頻段 N78 頻段 (3300MHz-3800MHz)，後續再釋出 N77 頻段 (3300-4200MHz)，最後才釋出 N79 頻段 (4400MHz-5000MHz)，否則投資成本恐差距百億元。

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪則指出，目前遠傳頻譜非常足夠，並聚焦在網路建設，建議政府，現階段每兩年釋出一次頻譜過於頻繁，不利電信商發展 5G 建設，政府釋出頻譜前，應要完整規劃；中華電總經理郭水義表示，目前公司專注把現有的 3.5GHz 效用極大化，且尊重政府安排。

對於業界看法，NCC 副主委翁柏宗坦言，N77 頻段是衛星服務重度使用頻段，牽涉有線電視、衛星經營者等，頻譜釋出確實有難度，目前仍需要與行政院、交通部後續溝通討論。

鼓勵產業加速開發部分，井琪表示，台灣網通業者著眼企業專網商機，但測試使用的頻段以 4.8、4.9Ghz 為主，該頻段在全球目前僅有中國與日本使用，其中，中國有資安問題、日本則是市場過於封閉，兩大市場均不利網通業者發展，盼政府站在宏觀角度思考，帶動網通業者前進國際。

共頻共網方面，台灣之星總經理賴玄五表示，電信商需要節省成本，其中，遠傳與亞太電結盟、透過共頻共網，分擔標金成本；另外在偏鄉基地台也能進行共頻共網，尤其偏鄉地區並非競爭區域，若進行共頻共網、資源整合，基地台數量可望減半、涵蓋效益有望擴大。