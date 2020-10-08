兩大因素 國安基金Q4繼續留守幾成定局

國安基金委員會將在 12 日召開第 3 季例會，屆時將決定國安基金是否續留守待命，而根據了解，隨著美國總統大選逼近，且國際疫情仍未趨緩，影響股市變數仍多，預期國安基金將繼續在留在牛棚熱身，以便隨時上場救援。

今年初新冠肺炎疫情引發全球股災，台股第 1 季一度跌破 10 年線關卡，擔憂疫情前景不明，恐讓股市跌跌不休進而擾亂金融市場秩序，國安基金委員會 3 月 19 日召開臨時委員會拍板，授權國安基金待命隨時登板救援。

回顧國安基金 3 月 20 日進場信心加持，加上各國陸續解封、重啟經濟活動，全球股債也隨之反彈，帶動台股重新收復萬點關卡，讓國安基金在進場兩周後就持續按兵不動至今，護盤金額更不到 10 億元，第 2 季以來持續場邊待命，未再進場護盤。

原本外界預期，隨著台股重新站回「萬二」，國安基金可能在 7 月召開第 2 季例會時宣布停止護盤，但考量國際疫情尚未平息，市場變數仍多，國安基金罕見的宣布暫不退場，將繼續場邊待命，跌破市場眼鏡。

市場人士分析，以目前情況來看，歐美疫情二度爆發依舊蠢動，且美國總統大選情勢未明，加上台海關係緊繃，地緣政治與國際政經等因素將持續牽動股市走勢，預估國安基金選擇繼續留守，暫不退場可能性較大。