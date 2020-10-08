〈美股早盤〉主要指數集體高開 道瓊早盤漲逾百點 IBM飆逾8%

美股週四 (8 日) 集體高開，道瓊工業指數漲逾百點或 0.4%，IBM(IBM-US) 以逾 8% 漲勢領漲，那斯達克指數漲 0.6%，標普 500 指數漲 0.5％，費半漲 0.9%。

紓困案談判消息部分，美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週三 (7 日) 晚間與美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 進行通話，就航空業的 250 億美元援助措施進行討論，佩洛西發言人 Drew Hammill 表示，梅努欽同意週四 (8 日) 繼續討論。

針對川普支持的 1200 美元紓困支票法案，佩洛西則認為，該項措施不足以應對疫情挑戰。

距離美國大選剩不到 1 個月時間，在總統辯論委員會宣布第二場辯論將採遠端方式進行後，川普隨即表態反對，並稱虛擬辯論是在浪費時間，他將不會參加。

經濟數據方面，勞工部統計局週四 (8 日) 稍早公布上週失業數據，截至 10 月 3 日當週，美國初次申請失業金人數有 84 萬人，雖略低於前值，但已連續 6 週落在 80 萬水平左右，復甦進展陷入停滯。

截至台北時間週四 (8 日)21 時許：

道瓊指數上漲 110.70 點或 0.39%，暫報 28414.16 點

那斯達克上漲 70.46 點或 0.62%，暫報 11435.06 點

標普 500 上漲 17.30 點或 0.51%，暫報 3436.75 點

費半上漲 21.24 點 0.91%，暫報 2501.08 點

台積電 ADR 上漲 1.14% 至每股 87.91 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.774%

紐約輕原油上漲 2.60% 至每桶 40.99 美元

布蘭特原油上漲 2.62% 至每桶 43.09 美元

黃金上漲 0.62% 至每盎司 1902.50 美元

美元指數上漲 0.13% 至 93.80 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

IBM(IBM-US) 早盤上漲 8.54％，至 134.67 美元。

IBM 週四 (8 日) 宣布將分拆旗下的 IT 基礎架構服務部門，以專注在高獲利的雲端運算服務，為了彌補軟體銷售放緩以及大型主機服務器的季節性需求，近年來 IBM 已將業務重點放在雲端運算。

分拆作業預計於 2021 年底完成。IBM 執行長 Arvind Krishna 表示，分拆後兩家公司將更加專注於自身業務，抓住新的機會以實現增長。

Eaton Vance(EV-US) 早盤上漲 47.04％，至 60.20 美元。

摩根士丹利 (大摩)(MS-US) 宣布以近 70 億美元、現金加股票方式，收購資產管理公司 Eaton Vance 的業務，較 Eaton Vance 週三 (7 日) 收盤價溢價 38%，後者股東每股將獲得 28.25 美元現金和 0.5833 股的大摩股票。

大摩表示，本次收購交易意味著大摩將管理約 1.25 億美元資產，總收入估將超過 50 億美元。

Regeneron Pharmaceuticals(REGN-US) 早盤上漲 3.15％，至 610.31 美元。

Regeneron 週三 (7 日) 晚間表示，已向美國食品和藥物管理局 (FDA) 提交潛在新冠疫苗的緊急授權使用 (EUA) 申請。美國總統川普上週接受來自 Regeneron 的抗體雞尾酒療法。

每日關鍵經濟數據：

美國上週 (10/3) 初領失業金報 84 萬人，預期 82 萬人，前值自 83.7 萬人上調至 84.9 萬人

美國上週 (9/26) 續領失業金報 1096.9 萬人，預期 1140 萬人，前值自 1176.7 萬人上調至 1197.9 萬人

(圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Girard 投資長 Tim Chubb 表示：「市場相當依賴刺激措施消息，並試圖預測可能發生的情況，它也讓人們對於大選結果和刺激措施的意義，有了更好的理解。」

BTIG 股票和衍生性商品策略主管 Julian Emanuel 表示，由於缺乏刺激措施，市場相當脆弱，標普 500 指數可能會跌至測試 200 日移動均線 3,113 點水平，較週二收盤時的 3,360 點低約 7％。

瑞銀 (UBS) 預計拜登 (Joe Biden) 勝選的機率為 75%，這可能導致美元疲軟和美國公債的賣壓。

Quadratic Capital 創辦人兼投資組合經理 Nancy Davis 表示：「儘管現在紓困方案談判存在不確定性，無論誰贏得大選，我們都有可能獲得更多的刺激措施，鑑於不確定性，我認為投資人應持有多元化投資組合，這非常重要。」