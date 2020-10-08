【袁志峰專欄】大市連升4日 或有獲利回吐

10 月 8 日推介 - 平安好醫生 (1833), 上日收市 $98.75

1) 股市前景

恒指連升 4 日，累積漲幅 4.2%，表現強勢，估計 10 月大市趨勢屬震盪向上，科技股領漲。明日國內股市復市，港股或有獲利回吐空間，短線操作需注意。

今天推介是平安好醫生 (1833)，互聯網醫療發展前景亮麗，作為行業領先企業，確信可作長線投資。股價自 8 月初歷史高位 135 元已回調 27%，目前貼近 6 個月低位，亦接近 9 月 30 日配售 8000 萬新股的配股價 98.2 元，應有技術支持。建議買入，目標價 115.0 元，止損價 95.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指小幅高開，初段曾跌 75 點，隨後急速拉升逾 200 點，午後漲幅擴大，以貼近高位收市，收報 24242 點，升 262 點或 1.1%。成交額按日升 6% 至 922 億元。港股通暫停交易。

藍籌股 39 升 9 跌 2 持平。手機零件股舜宇光學 (2382) 及瑞聲科技 (2018) 分別漲逾 5% 及 3%，是升幅最大藍籌。其次是碧桂園 (2007) 升 3%。權重股滙豐 (5)、友邦保險(1299) 及中移動 (941) 漲逾 1%。吉利汽車 (175) 是表現最差成份股，但跌幅少於 1%。

大型科技股普漲。美團 (3690)、阿里(9988) 及京東 (9618) 分別漲 4%、3% 及 2%。恒生科技指數升 2.2%，成份股 25 升 5 跌。恒騰網絡 (136)、ASM 太平洋(522) 及心動公司 (2400) 是表現最好成份股，分別漲逾 8%、6% 及 5%。平安好醫生 (1833) 表現最差，跌 1%。

板塊方面，手機零件、半導體、軟件及風電股跑赢大市。中芯國際 (981) 漲逾 2%。龍源電力 (916) 及金風科技 (2208) 漲 3%-4%。明源雲 (909) 升逾 6%。燃氣、黄金、餐飲、食品股有獲利回吐。頤海國際 (1579)、康師傅(322) 及農夫山泉 (9633) 跌 2%-3%。

3) 上日美股市況總結

周三美股三大指數反彈。道指收報 28303 點，升 530 點或 1.9%。標指升 1.7%，納指升 1.9%。美匯指數跌 0.1%，收報 93.64。現貨金價升 0.6%，收報 1887 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

港匯強勢持續，再度觸及強方兌換保證，金管局承接美元沽出 11.6 億港元。本港銀行體系結餘將於周五升至 2707 億元，較 9 月底多 272 億元。(信報)

5) 個股訊息

彭博引述消息人士報道，川普政府正在研究，是否對螞蟻集團及騰訊 (700) 作出限制，原因是擔心這兩間公司旗下的電子支付系統會威脅到美國的國家安全，但此舉可能會再激怒中國，並可能影響螞蟻的上市計劃。(信報)

世茂集團 (813) 分拆世茂服務上市，計劃本周尋求港交所批准，預期集資 10 億美元。世茂服務計劃將集資所得用於擴大業務規模；增加用戶和資產為核心的增值服務種類；將用於改善訊息技術系統及智慧技術等。(信報)

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