不受疫情衝擊 全球億萬富豪前7月資產突破10兆美元

新冠肺炎疫情重挫全球經濟，但身家雄厚的億萬富豪卻不受影響，根據瑞銀與資誠調查，全球資產高達 10 億美元的「億萬富豪」今年前 7 月財富總值高達 10.2 兆美元，其中台灣共 40 位億萬富豪中，財富總額共 918 億美元，其中有 67% 市靠自己白手起家的第一代。

瑞銀與資誠聯合會計師事務所今 (7) 日共同發布《億萬富豪調查報告》，儘管今年疫情肆虐重傷全球經濟，但隨著資本市場 V 型反彈，科技業與工業復甦，帶動億萬富豪資產持續增加，截至 7 月底總財富規模已達 10.2 兆美元，超越 2017 年的 8.9 兆美元。

報告指出，今年初受疫情影響，導致億萬富豪資產縮水，人數更因此減少 43 人，但隨著全球央行積極救市，激勵景氣復甦反彈，截至今年 7 月底止，全球億萬富豪累積達 2189 位，比起 2019 年僅 969 位，短短 10 年內億萬富豪的人數就增加 1.25 倍。

調查指出，在 2018 年、2019 年與 2020 年前 7 月，科技業億萬富豪的財富總值增加 42.5％，資產規模從 1.3 兆美元增加至 1.8 兆美元；健康醫療業的億萬富豪財富總值大幅增加 50.3％，從 4381 億美元增加至 6586 億美元，其增幅遠超過同期億萬富豪的財富總成長率（19.1％）。

另外，娛樂、金融服務、原物料和房地產業的億萬富豪淨值財富則落後其他族群，成長幅度低於 10％。

瑞銀財富管理全球家族辦公室負責人 Josef Stadler 表示， 新冠肺炎疫情讓全球經濟與產業重新洗牌，而新科技，在現有業務上取得大幅躍進的創新者和顛覆者在這波疫情中得以迅速反應，並為各行各業留下長遠影響，並進一步影響億萬富豪就可能努力方向。