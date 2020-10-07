養樂多股價早盤重挫！ 肇因於法國達能出清持股

法國食品巨擘達能集團 (Danone)(DANO-FR) 於 6 日 (週二) 宣布，該公司已將手中持有的 6.61% 養樂多 (2267-JP) 股份全部出清。消息傳出後，週三 (7 日) 養樂多股價一度重挫 8%，早盤暫收在每股 5520 日圓、較上個交易日下跌 6.44% 或 380 日圓。

養樂多股價走勢日線圖 (圖片：Invsesting.com)

根據《日本經濟新聞》週三 (7 日) 報導，這次達能集團出清價值約 600 億日圓 (約 5.7 億美元) 的養樂多股票，能強化該公司的財務基礎。兩家公司在未來仍會維持合作關係，印度、越南的合資公司也會持續維持。

達能在 2000 年時取得養樂多 5% 股份，目的是為了養樂多的乳酸菌株「代田菌」(Lactobacillus casei Shirota) 等。達能在後來把股權提高到逾 21% ，成為養樂多最大股東。

達能希望藉由增加持股來深化合作關係，結果卻與希望保有獨立性的養樂多漸行漸遠。達能在 2018 年的時候宣布脫手最多 15% 的養樂多股份，持有比率也下降至 6%。

當年達能脫手養樂多股票，目的也是為了改善公司財務。達能於 2016 年斥資 125 億美元併購美國有機食品企業 WhiteWave Foods，負債因而大增。來自於美國維權投資基金的壓力也似乎有所關係。

達能的優格及飲品行銷全球 120 個國家地區，擁有礦泉水的依雲 (Evian) 及富維克 (Volvic) 等品牌。2019 年的營收達 253 億歐元。2020 年上半年 ( H1) 營收受疫情影響，年減 3.6% 至 122 億歐元。