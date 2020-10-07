〈能源盤後〉挪威罷工、颶風襲擊墨西哥灣 供應中斷 原油連漲2日

週二 (6 日) 交易，原油期貨價格連續第二日收高，在前一日大漲的基礎上繼續往上升，係因投資者聚焦罷工事件對挪威產量的影響，以及 Delta 颶風造成墨西哥灣生產中斷。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，「Delta 颶風在進入墨西哥灣後快速加強，石油公司已開始進行海上疏散，該地區占美國原油產量 17%。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.45 美元或 3.7%，收每桶 40.67 美元，週一漲幅為 5.9%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.36 美元或近 3.3%，收每桶 42.65 美元。

Delta 颶風週二下午襲擊 Yucatan 半島的東北海岸，並強化至「極端危險」的 4 級風暴，預計本週稍晚登陸墨西哥灣沿岸。為了因應 Delta 來襲，安全與環境執法局 (BSEE) 估計，截至週二下午，墨西哥灣 29.2% 石油產能和近 8.6% 天然氣產能已經關閉。

根據 EIA，除石油產量外，該地區也占美國 5％的乾燥天然氣產量。墨西哥灣沿岸地區佔國內煉油總產能的 45％以上，以及占美國天然氣加工廠產能 51%。

根據 EIA 週二公布的《短期能源前景》報告，EIA 調降其 2020 年對 WTI 原油價格和 Brent 原油價格的預期，但調升今年美國原油產量前景。

EIA 週二也發布了《冬季燃料前景》，EIA 在該報告中預期，主要空間使用天然氣取暖的美國家庭今年冬季將支付 572 美元，較去年同期增加 6%，係因住宅天然氣價格雖然減少 2%，但住宅天然氣消費量增加 8%。

EIA 預期，今年冬天的燃料需求會提高，因為氣溫預計較低且越來越多大眾居家時間拉長。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.6% ，收每百萬 Btu 2.52 美元。前一日天然氣期貨漲逾 7%。

週一因市場樂觀期待華府將推出新一輪財政刺激措施，原油期貨價格獲得提振，WTI 上漲近 6%，而 Brent 上漲 5.1%。同時，罷工事件讓挪威 6 處油田擱置生產工作，即約流失 33 萬桶 / 日等量石油產量。

但週二下午美股指數和其他風險資產遭拋售，係因川普總統表示將終止有關新財政刺激措施的談判，挫傷大眾對國會即將達成協議的期待。

Axi 首席全球市場策略師 Stephen Innes 表示，「石油價格隨著刺激措施出台與否上下起伏，這暫時掩蓋了石油價格真正的軌跡，尤其是經過長時間的打擊，以及疫情大流行後的脆弱復甦。」

API 週二晚間公布，繼前週庫存下降 83.1 萬桶後，上週美國原油庫存增加 95100 桶。EIA 預計週三公布更受矚目的官方庫存報告。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存下降 200 萬桶、汽油庫存下降 80 萬桶、蒸餾油庫存下降 290 萬桶。

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